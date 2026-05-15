  4. Фанаты Реала освистали Мбаппе. Француз ответил
15 мая 2026, 15:20 | Обновлено 15 мая 2026, 16:09
Футболист не принимает гнев болельщиков на свой счет

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подвергся освистыванию со стороны собственных болельщиков.

Игрок не попал в стартовый состав на матч 36-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (2:0). Выйдя на поле на 68-й минуте встречи на замену Гонсало Гасии, француз получил порцию свиста с трибун «Сантьяго Бернабеу».

«Это часть игры, часть жизни. Вы должны это принять. Это мнение, которое выражают люди. Они освистали меня, потому что им не нравится. Я не могу изменить мнение людей, когда они злятся. Но я не должен принимать это на свой счет. Это часть жизни игрока «Реала». Но сегодня вечером никто от этого не умрет. Это нормально, что когда ты не выигрываешь, люди решают освистать тебя», – сказал Мбаппе.

В матче с «Овьедо» Килиан отличился результативной передачей. Всего в текущем сезоне француз записал на свой счет уже 41 гол и 7 ассистов в 42 матчах за «Реал».

Андрей Плыгун Источник: Le 10 Sport
