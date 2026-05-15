Килиан МБАППЕ: «У меня нет никаких проблем с тренером. Я не злюсь»
Килиан не попал в стартовый состав «сливочных» на матч Ла Лиги
Лидер мадридского Реала Килиан Мбаппе объяснил, почему начал матч Ла Лиги против «Овьедо» (2:0) в 36 туре испанской Ла Лиги на скамье запасных.
«Я на 100% в порядке. Я не играл в старте, потому что для тренера я был четвертым нападающим в составе – после Мастантуоно, Винни и Гонсало. Я рассчитывал быть в стартовом составе, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.
У меня нет никаких проблем с Арбеолой. Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, а я должен работать лучше, чтобы опередить Винни, Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе», – сказал Мбаппе.
В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Килиан Мбаппе провел 29 матчей, забив 24 гола и отдав 5 результативных передач.
