Людмила Киченок в Париже впервые в карьере вышла в финал турнира WTA 125

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в финале парного разряда грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

В полуфинале украинка и Дезире Кравчик (США) в двух сетах одолели китайский тандем Янь Сяонань / Сюй Ифань за 1 час и 17 минут.

WTA 125 Париж. Пары. Грунт, 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) [1] – Янь Сяонань (Китай) / Сюй Ифань (Китай) – 6:4, 6:3

Помимо китаянок, Людмила и Дезире в Париже также переиграли Го Ханьюй и Кристину Младенович. В финале украинско-американский дуэт поборется с Сюко Аоямой (Япония) и Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй).

Киченок и Кравчик проведут второй совместный финал. В январе 2026 году украинка и американка проиграли решающий поединок соревнований WTA 500 в Аделаиде Катерине Синяковой и Чжан Шуай.

Людмила Киченок впервые в карьере сыграет в финале турнира категории WTA 125.