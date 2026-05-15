  4. В борьбе за выживание Оболони не помогут лидеры команды
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 14:27 | Обновлено 15 мая 2026, 14:45
В борьбе за выживание Оболони не помогут лидеры команды

У «пивоваров» серьезные кадровые потери

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Приймак

Как стало известно Sport.ua, в 29-м туре УПЛ «Оболонь» в матче с «Колосом» не сможет рассчитывать на ключевых игроков Владислава Приймака, Олега Слободяна и Дениса Устименко.

Также еще восстанавливаются после травм Иван Нестеренко, Андрей Ломницкий и Максим Грисьо. Однако сможет сыграть с ковалевцами Евгений Шевченко, отбывший дисквалификацию.

На данный момент подопечные Александра Антоненко набрали 28 очков и занимают спасительное для продолжения «прописки» в элитном дивизионе 12-е место, а с «Колосом» выяснят отношения 17 мая.

Ранее Премьер-лига сообщила о победе «Оболони» и присудила команде три очка.

Андрей Писаренко
