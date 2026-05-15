Киевский клуб получил три балла от УПЛ. Сопернику засчитали поражение

Украинская Премьер-лига официально сообщила о техническом поражении «Александрии» в матче против «Оболони», который должен был состояться 23 февраля.

Поединок 17-го тура был отменен из-за неудовлетворительного состояния поля. Решение принял главный арбитр Владимир Новохатний после проведения инспекции на стадионе «Ника».

В четверг, 14 мая, на официально сайте УПЛ появилось сообщение о решении КДК – подопечные Александра Антоненко получили три балла и с 28 пунктами разместились на 12-й позиции в турнирной таблице:

«Согласно решению КДК УАФ от 05.03.2026 года ФК «Александрия» засчитано техническое поражение со счетом 0:3, ФК «Оболонь» – техническую победу 3:0», – сообщила пресс-служба.

После решения Контрольно-дисциплинарного комитета «горожане» подавали апелляцию, но проиграли дело в Апелляционном комитете Украинской ассоциации футбола.