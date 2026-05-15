  Киевский клуб получил три балла от УПЛ. Сопернику засчитали поражение
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 11:31
В четверг, 14 мая, Премьер-лига сообщила о победе «Оболони» и добавила команде три пункта

ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Украинская Премьер-лига официально сообщила о техническом поражении «Александрии» в матче против «Оболони», который должен был состояться 23 февраля.

Поединок 17-го тура был отменен из-за неудовлетворительного состояния поля. Решение принял главный арбитр Владимир Новохатний после проведения инспекции на стадионе «Ника».

В четверг, 14 мая, на официально сайте УПЛ появилось сообщение о решении КДК – подопечные Александра Антоненко получили три балла и с 28 пунктами разместились на 12-й позиции в турнирной таблице:

«Согласно решению КДК УАФ от 05.03.2026 года ФК «Александрия» засчитано техническое поражение со счетом 0:3, ФК «Оболонь» – техническую победу 3:0», – сообщила пресс-служба.

После решения Контрольно-дисциплинарного комитета «горожане» подавали апелляцию, но проиграли дело в Апелляционном комитете Украинской ассоциации футбола.

Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
