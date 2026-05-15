  4. СВИТОЛИНА: Финал с Гауфф? Наш последний матч был просто чем-то невероятным
15 мая 2026, 13:22 | Обновлено 15 мая 2026, 13:34
Флеш-интервью Элины после победы над Игой Свентек в полуфинале WTA 1000 в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Игой Свентек в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Риме:

– Элино, поздравляем с выходом в финал турнира в Риме. Насколько сильно вы хотели этой победы сегодня? И ещё: чуть больше чем за 24 часа вы обыграли вторую и третью ракетки мира. Какие ощущения от того, что сейчас вы демонстрируете практически непобедимый теннис?

– Это невероятно. Ощущения просто нереальные – после стольких лет снова быть в финале здесь, в Риме. И сделать это именно таким образом – это действительно особенное для меня.

– В субботу вас ждет большой матч – финал против такой молодой и талантливой теннисистки, как Коко Гауфф. Уже думаете о том, как будете готовиться к этому испытанию?

– Конечно, у меня будет план на матч. Возможно, не прямо сейчас, но он точно будет. Мы уже много раз играли друг против друга, поэтому здесь не будет никаких сюрпризов. Мы обе хорошо знаем, как именно ведем борьбу на корте, а наш последний матч был просто чем-то невероятным. Безусловно, я еще пересмотрю ту встречу, чтобы найти определенные тактические моменты и решения. Но прежде всего сегодня я хочу просто насладиться этой победой. Завтра, думаю, у меня будет выходной, чтобы отдохнуть, подготовиться и быть готовой к финалу.

В финале тысячника в Риме Элина поборется с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф. Встреча состоится 16 мая не ранее 18:00 по Киеву.

Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Тут хтось розуміє що таке лапки в українській мові? Це пряма мова, цитата!! Чому постійно пхаєте оце Фінал із Гофф? чи ще щось. Хіба Еліна таке говорила? Додайте трошки професіоналізму на цей сайт
