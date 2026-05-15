СВИТОЛИНА: Финал с Гауфф? Наш последний матч был просто чем-то невероятным

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Игой Свентек в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Риме:

– Элино, поздравляем с выходом в финал турнира в Риме. Насколько сильно вы хотели этой победы сегодня? И ещё: чуть больше чем за 24 часа вы обыграли вторую и третью ракетки мира. Какие ощущения от того, что сейчас вы демонстрируете практически непобедимый теннис?

– Это невероятно. Ощущения просто нереальные – после стольких лет снова быть в финале здесь, в Риме. И сделать это именно таким образом – это действительно особенное для меня.

– В субботу вас ждет большой матч – финал против такой молодой и талантливой теннисистки, как Коко Гауфф. Уже думаете о том, как будете готовиться к этому испытанию?

– Конечно, у меня будет план на матч. Возможно, не прямо сейчас, но он точно будет. Мы уже много раз играли друг против друга, поэтому здесь не будет никаких сюрпризов. Мы обе хорошо знаем, как именно ведем борьбу на корте, а наш последний матч был просто чем-то невероятным. Безусловно, я еще пересмотрю ту встречу, чтобы найти определенные тактические моменты и решения. Но прежде всего сегодня я хочу просто насладиться этой победой. Завтра, думаю, у меня будет выходной, чтобы отдохнуть, подготовиться и быть готовой к финалу.

В финале тысячника в Риме Элина поборется с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф. Встреча состоится 16 мая не ранее 18:00 по Киеву.