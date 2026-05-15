ВИДЕО. Finals! Эмоции Свитолиной после выхода в финал супертурнира в Риме
В ночь на 15 мая Элина переиграла третью ракетку мира Игу Свентек в полуфинале тысячника
В ночь на 14 мая украинка Элина Свитолина одержала победу над Игой Свентек в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Риме, завершив поединок в трех сетах.
Элина одолела Игу со счетом 6:4, 2:6, 6:2. Встреча длилась 2 часа и 14 минут.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
После матчбола Элина записала видео для пресс-службы турнира с победными эмоциями, выкрикнув: «Finals! Let's go!».
В решающем поединке Свитолина поборется с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.
ВИДЕО. Finals! Эмоции Свитолиной после выхода в финал супертурнира в Риме
FINALSSSSS 🫶@ElinaSvitolina | #IBI26 | @WTA pic.twitter.com/wuOzZ5W4es— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 14, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка переиграла Солану Сиерру в четвертьфинале турнира в Италии
«Мец» не планирует продлевать сотрудничество с Цитаишвили