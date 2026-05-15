15 мая 2026, 01:59
ВИДЕО. Finals! Эмоции Свитолиной после выхода в финал супертурнира в Риме

В ночь на 15 мая Элина переиграла третью ракетку мира Игу Свентек в полуфинале тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 14 мая украинка Элина Свитолина одержала победу над Игой Свентек в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Риме, завершив поединок в трех сетах.

Элина одолела Игу со счетом 6:4, 2:6, 6:2. Встреча длилась 2 часа и 14 минут.

После матчбола Элина записала видео для пресс-службы турнира с победными эмоциями, выкрикнув: «Finals! Let's go!».

В решающем поединке Свитолина поборется с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.

Даниил Агарков
