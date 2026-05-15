  Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15 мая 2026, 01:45 | Обновлено 15 мая 2026, 02:18
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты поединка 1/2 финала турнира WTA 1000 в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

14 мая украинка Элина Свитолина выиграла матч 1/2 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) у Иги Свентек.

Свитолина одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

Встреча стартовала в 23:20 по Киеву. Это было седьмое очное противостояние соперниц, Элина в третий раз одолела Игу.

В финале Свитолина поборется с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Ига Свентек (Польша) [3] – 6:4, 2:6, 6:2

Видеообзор матча

ВИДЕО. Реализованный матчбол от Элины Свитолиной!

ВИДЕО. Красиво выигранный поинт от Свентек во втором сете

ВИДЕО. Реализованный сетбол Свентек – Ига выиграла вторую партию со счетом 6:2

ВИДЕО. Реализованный сетбол Свитолиной – Элина выиграла первую партию со счетом 6:4!

ВИДЕО. Как Свентек вышла на брейк-поинт в девятом гейме первого сета

ВИДЕО. Еще один виннер Свитолиной с форхенда в первом сете

ВИДЕО. Мощный виннер Свитолиной с форхенда в первом сете

ВИДЕО. Свитолина и Свентек вышли на корт

Даниил Агарков
Комментарии 0
