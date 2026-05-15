  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ оформил неожиданный трансфер, подписав специалиста из Руха
15 мая 2026, 12:36
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ оформил неожиданный трансфер, подписав специалиста из Руха

Олег Гарас перебрался в Черкассы

ФК ЛНЗ. Олег Гарас

Черкасский ЛНЗ официально объявил о назначении украинского специалиста Олега Гараса на должность руководителя селекционной службы «фиолетовых». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем в команде», – лаконично говорится в сообщении.

Гарас начал карьеру футболиста в Карпатах в 1992 году. Также успел поиграть за Львов, московский Локомотив, воронежский Факел и любительские клубы Нафтуся, Сходница. Выступал в юношеской, юниорской и молодежной сборных Украины.

В 2016 году начал тренерскую карьеру в родных Карпатах. С 2020 года работал руководителем Департамента скаутинга и селекции ФК Рух.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
