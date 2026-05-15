ОФИЦИАЛЬНО. Cын легенды Динамо трудоустроился в ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ официально объявил о трудоустройстве Артема Хацкевича на должность коммерческого директора клуба. Об этом пишет пресс-служба «фиолетовых».

Артем Хацкевич – сын Александра Хацкевича. Легенда Динамо сейчас работает в структуре житомирского Полесья, которое является одним из главных конкурентов «фиолетовых» в борьбе за «серебро» чемпионата.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.