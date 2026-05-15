Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Cын легенды Динамо трудоустроился в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 07:38 |
1835
1

ОФИЦИАЛЬНО. Cын легенды Динамо трудоустроился в ЛНЗ

Артем Хацкевич получил должность в черкасском клубе

15 мая 2026, 07:38 |
1835
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Cын легенды Динамо трудоустроился в ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Артем Хацкевич

Черкасский ЛНЗ официально объявил о трудоустройстве Артема Хацкевича на должность коммерческого директора клуба. Об этом пишет пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, Артём будет работать в должности коммерческого директора «фиолетовых». О сроках соглашения и финансовых аспектах личного контракта не сообщается.

Артем Хацкевич – сын Александра Хацкевича. Легенда Динамо сейчас работает в структуре житомирского Полесья, которое является одним из главных конкурентов «фиолетовых» в борьбе за «серебро» чемпионата.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.

По теме:
Чемпион Первой лиги принял решение относительно ряда игроков
ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»
Сын руководителя Полесья будет работать коммерческим директором ЛНЗ
ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 15 мая 2026, 01:35 64
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одержала победу над Игой и поборется за трофей с Коко Гауфф

Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Футбол | 14 мая 2026, 22:22 20
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия

Тренер готов возглавить «Панатинаикос», но выдвинул условия по контракту

Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Футбол | 14.05.2026, 09:15
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
ФОТО. Чемпионская вечеринка Барселоны: два ночных клуба и другое
Футбол | 15.05.2026, 04:39
ФОТО. Чемпионская вечеринка Барселоны: два ночных клуба и другое
ФОТО. Чемпионская вечеринка Барселоны: два ночных клуба и другое
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Футбол | 14.05.2026, 09:29
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А чому контракт в штурмовики 18-24 не схотів підписати?
Ответить
-1
Популярные новости
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 12
Футбол
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 93
Теннис
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем