Тренер ЛНЗ ожидает усиления из Чехии

Будущее Богдана Слюбика в чешском «Пардубице» остается под вопросом. Украинский защитник (22 года) провел всего один матч за основную команду, а большинство времени находился в дубле. На этом фоне все чаще возникают разговоры о возможной смене клуба в ближайшее время.

Слюбик до сих пор поддерживает контакт со своим бывшим наставником в «Рухе» Виталием Пономаревым, ныне возглавляющим ЛНЗ. Недавно между ними состоялся телефонный разговор, во время которого тренер приглашал футболиста в Черкассы.

Удастся ли коучу получить в ЛНЗ перед еврокубками еще одного из своих бывших игроков – вопрос пока открыт. Но Пономарев, похоже, продолжает курс на формирование команды из хорошо знакомых ему футболистов.