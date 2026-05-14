  4. Тренер ЛНЗ ожидает усиления из Чехии
14 мая 2026, 20:01
Тренер ЛНЗ ожидает усиления из Чехии

Богдан Слюбик может снова стать подопечным Виталия Пономарева

ФК Пардубице. Богдан Слюбик

Будущее Богдана Слюбика в чешском «Пардубице» остается под вопросом. Украинский защитник (22 года) провел всего один матч за основную команду, а большинство времени находился в дубле. На этом фоне все чаще возникают разговоры о возможной смене клуба в ближайшее время.

Слюбик до сих пор поддерживает контакт со своим бывшим наставником в «Рухе» Виталием Пономаревым, ныне возглавляющим ЛНЗ. Недавно между ними состоялся телефонный разговор, во время которого тренер приглашал футболиста в Черкассы.

Удастся ли коучу получить в ЛНЗ перед еврокубками еще одного из своих бывших игроков – вопрос пока открыт. Но Пономарев, похоже, продолжает курс на формирование команды из хорошо знакомых ему футболистов.

Богдан Слюбик Пардубице Виталий Пономарев Рух Львов ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
Для єврокубків лнз треба мати два склади,зокрема дві пари цз
Поки в лнз є тільки 3 гравця на позицію цз яким довіряє пономарьов,тому інтерес до слюбика зрозумілий
Хоча в лнз як на мене є і більш проблемні позиції(фрв,правий вінгер,лз)
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
