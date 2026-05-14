Тренер ЛНЗ ожидает усиления из Чехии
Богдан Слюбик может снова стать подопечным Виталия Пономарева
Будущее Богдана Слюбика в чешском «Пардубице» остается под вопросом. Украинский защитник (22 года) провел всего один матч за основную команду, а большинство времени находился в дубле. На этом фоне все чаще возникают разговоры о возможной смене клуба в ближайшее время.
Слюбик до сих пор поддерживает контакт со своим бывшим наставником в «Рухе» Виталием Пономаревым, ныне возглавляющим ЛНЗ. Недавно между ними состоялся телефонный разговор, во время которого тренер приглашал футболиста в Черкассы.
Удастся ли коучу получить в ЛНЗ перед еврокубками еще одного из своих бывших игроков – вопрос пока открыт. Но Пономарев, похоже, продолжает курс на формирование команды из хорошо знакомых ему футболистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Поки в лнз є тільки 3 гравця на позицію цз яким довіряє пономарьов,тому інтерес до слюбика зрозумілий
Хоча в лнз як на мене є і більш проблемні позиції(фрв,правий вінгер,лз)