Спортдиректор Пардубице: «Мы знали о Слюбике примерно последние два года»

Спортивный директор чешского «Пардубице» Йиржи Билек рассказал о трансфере украинского центрального защитника Богдана Слюбика из львовского «Руха».

– Как вы вообще нашли Богдана Слюбика?

– Мы его знали, мы знали о нем уже примерно последние два года. Мы начали диалог, чтобы понять, можем ли мы его приобрести. На данный момент Богдану нужно время, он должен быть физически готов. В итоге мы убедили его присоединиться к нам после того, как показали ему наш проект.

– Были ли какие-то проблемы в переговорах с «Рухом»?

– Мы поговорили с ними. Переговоры были честными и спокойными. Все в порядке.

– Было ли трудно привезти украинского игрока из Украины?

– Ситуация здесь ничем не отличалась от других игроков из других стран. Всегда нужно бороться за игрока и убеждать его присоединиться к клубу.

– Какие сейчас планы клуба относительно него?

– Прежде всего, он должен быть физически готов к матчам. Мы хотим посмотреть на него на тренировочном поле, а после этого увидим его в матчах.