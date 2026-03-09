Спортдиректор Пардубице: «Мы знали о Слюбике примерно последние два года»
Йиржи Билек рассказал о подписании украинского защитника
Спортивный директор чешского «Пардубице» Йиржи Билек рассказал о трансфере украинского центрального защитника Богдана Слюбика из львовского «Руха».
– Как вы вообще нашли Богдана Слюбика?
– Мы его знали, мы знали о нем уже примерно последние два года. Мы начали диалог, чтобы понять, можем ли мы его приобрести. На данный момент Богдану нужно время, он должен быть физически готов. В итоге мы убедили его присоединиться к нам после того, как показали ему наш проект.
– Были ли какие-то проблемы в переговорах с «Рухом»?
– Мы поговорили с ними. Переговоры были честными и спокойными. Все в порядке.
– Было ли трудно привезти украинского игрока из Украины?
– Ситуация здесь ничем не отличалась от других игроков из других стран. Всегда нужно бороться за игрока и убеждать его присоединиться к клубу.
– Какие сейчас планы клуба относительно него?
– Прежде всего, он должен быть физически готов к матчам. Мы хотим посмотреть на него на тренировочном поле, а после этого увидим его в матчах.
