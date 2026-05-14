Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США стала первой финалисткой большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В полуфинале американка в двух сетах одержала победу над 26-й сеяной Сораной Кырстей (Румыния, WTA 27) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/2 финала

Сорана Кырстя (Румыния) [26] – Коко Гауфф (США) [3] – 4:6, 3:6

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Гауфф в четвертый раз одолела Кырстю.

В финале тысячника в Риме Коко поборется с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, WTA 10) – Ига Свентек (Польша, WTA 3).

Кырстя, которая проводит последний сезон в карьере, в столице Италии успела пройти первую ракетку мира Арину Соболенко, а также Татьяну Марию, Линду Носкову и Алену Остапенко.

Гауфф, помимо Кырсти, также переиграла Терезу Валентову, Солану Сиерру, Иву Йович и Мирру Андрееву.

Коко проведет 16-й финал на уровне Тура и седьмой на соревнованиях категории WTA 1000. На счету американки 11 трофеев, три из которых на тысячниках.

Гауфф стала третьей американской теннисисткой с момента введения формата Tier I в 1990 году, которая вышла в два финала подряд в Риме после Винус Уильямс (1998–1999) и Серена Уильямс (2013–2014).

21-летняя Коко одержала 34-ю победу на грунтовых турнирах WTA 1000 – это лучший показатель среди теннисисток до 23 лет с момента введения формата в 2009 году. Гауфф превзошла Игу Свентек (33).

Только Карла Суарес Наварро (52 в 2015 году) и Ангелина Калинина (52 в 2023 году) проиграли больше геймов по пути в финал WTA 1000 в Риме в Открытую эру, чем Коко – 51.

