Известный эксперт: «Ситуация явно не в пользу Динамо»

До окончания текущего чемпионата в украинской Премьер-лиге осталось два тура. В верхней части турнирной таблицы закрыт лишь один вопрос: «Шахтер» – чемпион. А вот за второе место идет серьезная борьба. ЛНЗ опережает «Полесье» на два очка. Более того, возможность попасть в тройку есть и у «Динамо», которое отстает от житомирян на четыре пункта. По этому поводу высказался бывший защитник киевлян и сборной Украины Виталий Лисицкий.

– В той ситуации, в которой находится «Динамо», шансов у киевлян, думаю, нет, – сказал Лисицкий в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Мне кажется, что «Полесье» выиграет два оставшихся матча и не подпустит к себе конкурента.