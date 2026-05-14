  4. Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Теперь ЛНЗ своего не упустит»
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 10:11 | Обновлено 14 мая 2026, 11:00
Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Теперь ЛНЗ своего не упустит»

Бывший защитник сборной Украины считает, что изменений в тройке призеров больше не будет

ЛНЗ

Вчера, 13 мая, должен был завершиться 28-й тур в УПЛ. Однако из-за российского террора и постоянных воздушных тревог не состоялся матч в Ровно между «Кудровкой» и «Рухом». Тем не менее, наиболее важные поединки игрового дня провести удалось. О них сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим игроком сборной Украины, футбольным экспертом Виталием Лисицким.

– Виталий, главное событие тура – «Полесье» потеряло второе место. В чем, на ваш взгляд, залог успеха «Эпицентра» в матче с фаворитом?
– Житомиряне должны винить в этом себя, поскольку в первом тайме они создали столько моментов, что их хватило бы не на одну игру. Однако не стоит забывать и об «Эпицентре». Команда Сергея Нагорняка всегда играет с полной самоотдачей и ее в футбол нравится специалистам и зрителям.

– Не появилась ли у футболистов «Полесья» после первого тайма самоуверенность в том, что рано или поздно они все равно забьют?
– Если проанализировать, то подопечным Руслана Ротаня лучше даются первые таймы, так как они и забивают в этот период времени больше голов. Поэтому нужно было реализовывать хоть что-то из созданного. «Полесье» – это клуб, который ставит перед собой высокие цели, и в этом чемпионате у команды многое получается, но в данном случае можно было бы второй тайм доигрывать, а получился проигрыш. Впрочем, это футбол. На словах сейчас просто рассуждать, но в жизни и в спорте не всегда получается так, как того хочется. Есть и соперник, который тоже хочется добиваться результата, за что «Эпицентру» следует отдать должное. Новичок УПЛ терпел и в итоге дождался своего шанса.

– Какой вам видится борьба за серебряные медали чемпионата?
– Если исходить из последних событий, то, мне кажется, что ЛНЗ после победы над «Полтавой», своего не упустит, учитывая календарь оставшихся матчей. Но опять же, это мои предположения, в футболе, порой, случаются невероятные вещи.

– ЛНЗ уже переписал историю, впервые пробившись не только в еврокубки, но и обеспечив себе медали.
– Я могу ошибаться, но, думаю, что руководство клуба, тренерский штаб и команда уже удовлетворены таким результатом. В Черкассах удалось создать конкурентный коллектив, который сумел бросить вызов грандам отечественного футбола. Впрочем, я уверен, что в следующем сезоне ЛНЗ будет на порядок сложнее удержать эти позиции. Это даже подтверждают результаты команды до зимнего перерыва и после.

– «Динамо» в победном матче с «Колосом» вас убедило?
– Убедило чем (улыбается)? Команда выиграла и положила в копилку очень важные для себя три очка. Хотя эта победа благодаря «Колосу» получилась очень сложной. Команда Руслана Костышина вправе была рассчитывать на большее, но где-то не повезло.

Киевляне забили два быстрых мяча, и это повлияло на их дальнейшие действия. Нельзя сказать, что команда расслабилась, игра давалась, но «Колос» сумел навязать сопернику свой футбол. Если бы гости забили еще в первом тайме, то поединок, считаю, был бы более интригующим.

– Подопечные Игоря Костюка еще могут посягнуть на третье место?
– В такой ситуации, в которой находится «Динамо», думаю, нет. Мне кажется, что «Полесье» выиграет два оставшихся матча и не даст шанс конкуренту.

– Сегодня встретятся «Кудровка» и «Рух», главные претенденты на переходные матчи. Победа одной из команд может повлиять на их судьбу в лучшую сторону?
– Сомневаюсь. После «Руха» «Кудровке» предстоит сыграть с ЛНЗ и «Динамо». Не верю, что в этих матчах новичок Премьер-лиги разживется максимумом очков, если вообще разживется. А у львовян встречи с «Александрией» и «Полесьем». И в этом случае, не думаю, что они возьмут шесть очков. Поэтому мой прогноз таков, что эти коллективы останутся на своих местах.

– Ходят разговоры, что «Рух» после окончания чемпионата снимется с соревнований.
– Официальной информации по этому поводу не было. Для меня это просто слухи. Я надеюсь, что президент клуба Григорий Козловский понимает, что для развития ему нужна первая команда, чтобы поставлять туда кадры из академии клуба. Хочется верить, что «Рух» продолжит свое существование, в какой бы лиге они не оказались.

– «Шахтер» уже в качестве чемпиона обыграл «Оболонь». «Горняки» в нынешнем чемпионате были на голову сильнее конкурентов?
– Команда Арды Турана солидно выглядела на старте сезона и стабильнее остальных провела весеннюю часть чемпионата, что и позволило им с запасом выиграть золотые медали. И нужно понимать, что дальше «Шахтер» будет только прибавлять.

– Есть повод говорить о том, что в следующем сезоне «Шахтеру» будет намного сложнее в плане конкуренции?
– Я надеюсь на то, что «горнякам» будет очень непросто отстоять титул. Верю, что следующий чемпионат будет не менее интересным, чем нынешний. В Украине немало амбициозных клубов, и каждый из них захочет улучшить свои результаты.

12.05.26

«Александрия» – «Заря» – 1:2

«Эпицентр» – «Полесье» – 3:2

«Верес» – «Кривбасс» – 1:3

«Металлист 1925» – «Карпаты» – 2:2

13.05.26

«Динамо» – «Колос» – 2:1

ЛНЗ – «Полтава» – 2:0

«Шахтер» – «Оболонь» – 3:1

14.05.26

«Кудровка» – «Рух» – 13:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 по ходу 28-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 28 21 6 1 68 - 18 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 69
2 ЛНЗ 28 17 6 5 38 - 16 16.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 57
3 Полесье 28 17 4 7 49 - 21 16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 55
4 Динамо Киев 28 15 6 7 61 - 34 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 51
5 Кривбасс 28 13 8 7 50 - 42 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 47
6 Металлист 1925 28 12 11 5 34 - 18 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 47
7 Колос Ковалевка 28 12 10 6 29 - 23 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 46
8 Заря 28 11 9 8 40 - 35 16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 42
9 Карпаты Львов 28 9 11 8 37 - 29 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 38
10 Верес 28 7 10 11 26 - 37 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес 31
11 Эпицентр 28 8 6 14 35 - 44 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 30
12 Оболонь 28 6 10 12 26 - 48 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 28
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 14.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 14.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21
15 Александрия 28 2 7 19 20 - 56 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес 13
16 Полтава 28 2 6 20 23 - 72 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 12
Ясний буй
