Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Теперь ЛНЗ своего не упустит»

Вчера, 13 мая, должен был завершиться 28-й тур в УПЛ. Однако из-за российского террора и постоянных воздушных тревог не состоялся матч в Ровно между «Кудровкой» и «Рухом». Тем не менее, наиболее важные поединки игрового дня провести удалось. О них сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим игроком сборной Украины, футбольным экспертом Виталием Лисицким.

– Виталий, главное событие тура – «Полесье» потеряло второе место. В чем, на ваш взгляд, залог успеха «Эпицентра» в матче с фаворитом?

– Житомиряне должны винить в этом себя, поскольку в первом тайме они создали столько моментов, что их хватило бы не на одну игру. Однако не стоит забывать и об «Эпицентре». Команда Сергея Нагорняка всегда играет с полной самоотдачей и ее в футбол нравится специалистам и зрителям.

– Не появилась ли у футболистов «Полесья» после первого тайма самоуверенность в том, что рано или поздно они все равно забьют?

– Если проанализировать, то подопечным Руслана Ротаня лучше даются первые таймы, так как они и забивают в этот период времени больше голов. Поэтому нужно было реализовывать хоть что-то из созданного. «Полесье» – это клуб, который ставит перед собой высокие цели, и в этом чемпионате у команды многое получается, но в данном случае можно было бы второй тайм доигрывать, а получился проигрыш. Впрочем, это футбол. На словах сейчас просто рассуждать, но в жизни и в спорте не всегда получается так, как того хочется. Есть и соперник, который тоже хочется добиваться результата, за что «Эпицентру» следует отдать должное. Новичок УПЛ терпел и в итоге дождался своего шанса.

Эпицентр. Эпицентр – Полесье

– Какой вам видится борьба за серебряные медали чемпионата?

– Если исходить из последних событий, то, мне кажется, что ЛНЗ после победы над «Полтавой», своего не упустит, учитывая календарь оставшихся матчей. Но опять же, это мои предположения, в футболе, порой, случаются невероятные вещи.

– ЛНЗ уже переписал историю, впервые пробившись не только в еврокубки, но и обеспечив себе медали.

– Я могу ошибаться, но, думаю, что руководство клуба, тренерский штаб и команда уже удовлетворены таким результатом. В Черкассах удалось создать конкурентный коллектив, который сумел бросить вызов грандам отечественного футбола. Впрочем, я уверен, что в следующем сезоне ЛНЗ будет на порядок сложнее удержать эти позиции. Это даже подтверждают результаты команды до зимнего перерыва и после.

Динамо. Динамо – Колос

– «Динамо» в победном матче с «Колосом» вас убедило?

– Убедило чем (улыбается)? Команда выиграла и положила в копилку очень важные для себя три очка. Хотя эта победа благодаря «Колосу» получилась очень сложной. Команда Руслана Костышина вправе была рассчитывать на большее, но где-то не повезло.

Киевляне забили два быстрых мяча, и это повлияло на их дальнейшие действия. Нельзя сказать, что команда расслабилась, игра давалась, но «Колос» сумел навязать сопернику свой футбол. Если бы гости забили еще в первом тайме, то поединок, считаю, был бы более интригующим.

– Подопечные Игоря Костюка еще могут посягнуть на третье место?

– В такой ситуации, в которой находится «Динамо», думаю, нет. Мне кажется, что «Полесье» выиграет два оставшихся матча и не даст шанс конкуренту.

– Сегодня встретятся «Кудровка» и «Рух», главные претенденты на переходные матчи. Победа одной из команд может повлиять на их судьбу в лучшую сторону?

– Сомневаюсь. После «Руха» «Кудровке» предстоит сыграть с ЛНЗ и «Динамо». Не верю, что в этих матчах новичок Премьер-лиги разживется максимумом очков, если вообще разживется. А у львовян встречи с «Александрией» и «Полесьем». И в этом случае, не думаю, что они возьмут шесть очков. Поэтому мой прогноз таков, что эти коллективы останутся на своих местах.

– Ходят разговоры, что «Рух» после окончания чемпионата снимется с соревнований.

– Официальной информации по этому поводу не было. Для меня это просто слухи. Я надеюсь, что президент клуба Григорий Козловский понимает, что для развития ему нужна первая команда, чтобы поставлять туда кадры из академии клуба. Хочется верить, что «Рух» продолжит свое существование, в какой бы лиге они не оказались.

Шахтер. Шахтер – Оболонь

– «Шахтер» уже в качестве чемпиона обыграл «Оболонь». «Горняки» в нынешнем чемпионате были на голову сильнее конкурентов?

– Команда Арды Турана солидно выглядела на старте сезона и стабильнее остальных провела весеннюю часть чемпионата, что и позволило им с запасом выиграть золотые медали. И нужно понимать, что дальше «Шахтер» будет только прибавлять.

– Есть повод говорить о том, что в следующем сезоне «Шахтеру» будет намного сложнее в плане конкуренции?

– Я надеюсь на то, что «горнякам» будет очень непросто отстоять титул. Верю, что следующий чемпионат будет не менее интересным, чем нынешний. В Украине немало амбициозных клубов, и каждый из них захочет улучшить свои результаты.

28-й тур

12.05.26

«Александрия» – «Заря» – 1:2

«Эпицентр» – «Полесье» – 3:2

«Верес» – «Кривбасс» – 1:3

«Металлист 1925» – «Карпаты» – 2:2

13.05.26

«Динамо» – «Колос» – 2:1

ЛНЗ – «Полтава» – 2:0

«Шахтер» – «Оболонь» – 3:1

14.05.26

«Кудровка» – «Рух» – 13:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 по ходу 28-го тура