Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Теперь ЛНЗ своего не упустит»
Бывший защитник сборной Украины считает, что изменений в тройке призеров больше не будет
Вчера, 13 мая, должен был завершиться 28-й тур в УПЛ. Однако из-за российского террора и постоянных воздушных тревог не состоялся матч в Ровно между «Кудровкой» и «Рухом». Тем не менее, наиболее важные поединки игрового дня провести удалось. О них сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим игроком сборной Украины, футбольным экспертом Виталием Лисицким.
– Виталий, главное событие тура – «Полесье» потеряло второе место. В чем, на ваш взгляд, залог успеха «Эпицентра» в матче с фаворитом?
– Житомиряне должны винить в этом себя, поскольку в первом тайме они создали столько моментов, что их хватило бы не на одну игру. Однако не стоит забывать и об «Эпицентре». Команда Сергея Нагорняка всегда играет с полной самоотдачей и ее в футбол нравится специалистам и зрителям.
– Не появилась ли у футболистов «Полесья» после первого тайма самоуверенность в том, что рано или поздно они все равно забьют?
– Если проанализировать, то подопечным Руслана Ротаня лучше даются первые таймы, так как они и забивают в этот период времени больше голов. Поэтому нужно было реализовывать хоть что-то из созданного. «Полесье» – это клуб, который ставит перед собой высокие цели, и в этом чемпионате у команды многое получается, но в данном случае можно было бы второй тайм доигрывать, а получился проигрыш. Впрочем, это футбол. На словах сейчас просто рассуждать, но в жизни и в спорте не всегда получается так, как того хочется. Есть и соперник, который тоже хочется добиваться результата, за что «Эпицентру» следует отдать должное. Новичок УПЛ терпел и в итоге дождался своего шанса.
– Какой вам видится борьба за серебряные медали чемпионата?
– Если исходить из последних событий, то, мне кажется, что ЛНЗ после победы над «Полтавой», своего не упустит, учитывая календарь оставшихся матчей. Но опять же, это мои предположения, в футболе, порой, случаются невероятные вещи.
– ЛНЗ уже переписал историю, впервые пробившись не только в еврокубки, но и обеспечив себе медали.
– Я могу ошибаться, но, думаю, что руководство клуба, тренерский штаб и команда уже удовлетворены таким результатом. В Черкассах удалось создать конкурентный коллектив, который сумел бросить вызов грандам отечественного футбола. Впрочем, я уверен, что в следующем сезоне ЛНЗ будет на порядок сложнее удержать эти позиции. Это даже подтверждают результаты команды до зимнего перерыва и после.
– «Динамо» в победном матче с «Колосом» вас убедило?
– Убедило чем (улыбается)? Команда выиграла и положила в копилку очень важные для себя три очка. Хотя эта победа благодаря «Колосу» получилась очень сложной. Команда Руслана Костышина вправе была рассчитывать на большее, но где-то не повезло.
Киевляне забили два быстрых мяча, и это повлияло на их дальнейшие действия. Нельзя сказать, что команда расслабилась, игра давалась, но «Колос» сумел навязать сопернику свой футбол. Если бы гости забили еще в первом тайме, то поединок, считаю, был бы более интригующим.
– Подопечные Игоря Костюка еще могут посягнуть на третье место?
– В такой ситуации, в которой находится «Динамо», думаю, нет. Мне кажется, что «Полесье» выиграет два оставшихся матча и не даст шанс конкуренту.
– Сегодня встретятся «Кудровка» и «Рух», главные претенденты на переходные матчи. Победа одной из команд может повлиять на их судьбу в лучшую сторону?
– Сомневаюсь. После «Руха» «Кудровке» предстоит сыграть с ЛНЗ и «Динамо». Не верю, что в этих матчах новичок Премьер-лиги разживется максимумом очков, если вообще разживется. А у львовян встречи с «Александрией» и «Полесьем». И в этом случае, не думаю, что они возьмут шесть очков. Поэтому мой прогноз таков, что эти коллективы останутся на своих местах.
– Ходят разговоры, что «Рух» после окончания чемпионата снимется с соревнований.
– Официальной информации по этому поводу не было. Для меня это просто слухи. Я надеюсь, что президент клуба Григорий Козловский понимает, что для развития ему нужна первая команда, чтобы поставлять туда кадры из академии клуба. Хочется верить, что «Рух» продолжит свое существование, в какой бы лиге они не оказались.
– «Шахтер» уже в качестве чемпиона обыграл «Оболонь». «Горняки» в нынешнем чемпионате были на голову сильнее конкурентов?
– Команда Арды Турана солидно выглядела на старте сезона и стабильнее остальных провела весеннюю часть чемпионата, что и позволило им с запасом выиграть золотые медали. И нужно понимать, что дальше «Шахтер» будет только прибавлять.
– Есть повод говорить о том, что в следующем сезоне «Шахтеру» будет намного сложнее в плане конкуренции?
– Я надеюсь на то, что «горнякам» будет очень непросто отстоять титул. Верю, что следующий чемпионат будет не менее интересным, чем нынешний. В Украине немало амбициозных клубов, и каждый из них захочет улучшить свои результаты.
28-й тур
12.05.26
«Александрия» – «Заря» – 1:2
«Эпицентр» – «Полесье» – 3:2
«Верес» – «Кривбасс» – 1:3
«Металлист 1925» – «Карпаты» – 2:2
13.05.26
«Динамо» – «Колос» – 2:1
ЛНЗ – «Полтава» – 2:0
«Шахтер» – «Оболонь» – 3:1
14.05.26
«Кудровка» – «Рух» – 13:00
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 по ходу 28-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|28
|21
|6
|1
|68 - 18
|17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк
|69
|2
|ЛНЗ
|28
|17
|6
|5
|38 - 16
|16.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ
|57
|3
|Полесье
|28
|17
|4
|7
|49 - 21
|16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|55
|4
|Динамо Киев
|28
|15
|6
|7
|61 - 34
|16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря
|51
|5
|Кривбасс
|28
|13
|8
|7
|50 - 42
|17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов
|47
|6
|Металлист 1925
|28
|12
|11
|5
|34 - 18
|16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка
|47
|7
|Колос Ковалевка
|28
|12
|10
|6
|29 - 23
|17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ
|46
|8
|Заря
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк
|42
|9
|Карпаты Львов
|28
|9
|11
|8
|37 - 29
|17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов
|38
|10
|Верес
|28
|7
|10
|11
|26 - 37
|17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес
|31
|11
|Эпицентр
|28
|8
|6
|14
|35 - 44
|16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов
|30
|12
|Оболонь
|28
|6
|10
|12
|26 - 48
|17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава
|28
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27 - 44
|14.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18 - 44
|14.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|21
|15
|Александрия
|28
|2
|7
|19
|20 - 56
|17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес
|13
|16
|Полтава
|28
|2
|6
|20
|23 - 72
|16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава
|12
