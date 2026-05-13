Команда за 12 лет поднялась из шестого дивизиона Франции в Лигу 1

«Ле-Ман» официально занял второе место в Лиге 2 спустя четыре дня после завершения матчей последнего тура. В компенсированное время матча с «Бастией» (2:0) болельщики проигрывающей стороны устроили беспорядки на трибунах, и встреча не была доиграна.

В итоге «Ле-Ман» получил свои три очка и потеснил со второго места «Сент-Этьен», который сыграет в стыковых поединках за выход в Лигу 1.

Где играла команда «Ле-Мана» раньше?

2010-2013 Второй дивизион

2013-2014 Шестой дивизион из-за банкротства

2014-2017 Пятый дивизион

2017-2018 Четвертый дивизион

2018-2019 Третий дивизион

2019-2020 Второй дивизион

2020-2025 Третий дивизион

2025-2026 Второй дивизион