Команда за 12 лет поднялась из шестого дивизиона Франции в Лигу 1
«Ле-Ман» повысился в классе
«Ле-Ман» официально занял второе место в Лиге 2 спустя четыре дня после завершения матчей последнего тура. В компенсированное время матча с «Бастией» (2:0) болельщики проигрывающей стороны устроили беспорядки на трибунах, и встреча не была доиграна.
В итоге «Ле-Ман» получил свои три очка и потеснил со второго места «Сент-Этьен», который сыграет в стыковых поединках за выход в Лигу 1.
Где играла команда «Ле-Мана» раньше?
2010-2013 Второй дивизион
2013-2014 Шестой дивизион из-за банкротства
2014-2017 Пятый дивизион
2017-2018 Четвертый дивизион
2018-2019 Третий дивизион
2019-2020 Второй дивизион
2020-2025 Третий дивизион
2025-2026 Второй дивизион
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голы у горожан забили Антуан Семеньо, Омар Мармуш, Савиньо
Футболист присоединится летом к «Трабзонспору»