24-кратный чемпион турниров Grand Slam вложился в футбольный клуб
Новак Джокович стал частью амбициозного инвестиционного проекта Le Mans FC
Сербский теннисист Новак Джокович стал частью амбициозного инвестиционного проекта Le Mans FC, объединившись с бразильским фондом OutField и предпринимателем Георгиосом Франгулисом.
Эта сделка открывает новый этап в истории французского клуба, который вернулся в Лигу 2 в 2025 году.
Участие Джоковича – не просто символический жест. Как один из величайших теннисистов в истории, он вносит в проект менталитет победителя, глобальную узнаваемость и стратегическое видение.
Ле-Ман – город с уникальным спортивным брендом, и включение Джоковича подчеркивает серьезность намерений клуба. Вместе с другими инвесторами – автогонщиками Фелипе Массой и Кевином Магнуссеном – серб будет способствовать росту маркетинговой ценности клуба, укреплению международного имиджа и привлечению новой аудитории.
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