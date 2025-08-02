24-кратный чемпион турниров Grand Slam вложился в футбольный клуб

Сербский теннисист Новак Джокович стал частью амбициозного инвестиционного проекта Le Mans FC, объединившись с бразильским фондом OutField и предпринимателем Георгиосом Франгулисом.

Эта сделка открывает новый этап в истории французского клуба, который вернулся в Лигу 2 в 2025 году.

Участие Джоковича – не просто символический жест. Как один из величайших теннисистов в истории, он вносит в проект менталитет победителя, глобальную узнаваемость и стратегическое видение.

Ле-Ман – город с уникальным спортивным брендом, и включение Джоковича подчеркивает серьезность намерений клуба. Вместе с другими инвесторами – автогонщиками Фелипе Массой и Кевином Магнуссеном – серб будет способствовать росту маркетинговой ценности клуба, укреплению международного имиджа и привлечению новой аудитории.