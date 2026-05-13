ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ

Черкасская команда ЛНЗ гарантировано сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

После победы над Полтавой (2:0) в 28-м туре УПЛ 2025/26 подопечные Виталия Пономарева набрали 57 очков и уже не опустятся ниже третьей позиции.

На четвертой строчке с 51 баллом идет киевское Динамо. Даже если ЛНЗ проиграет два последних тура, а бело-синие одержат две победы, то при равном количесте очков места будут распределены по очным поединкам – ЛНЗ переиграл Динамо 1:0 в 12-м туре и сыграл вничью 0:0 в 27-м.

ЛНЗ впервые в истории сыграет на евроарене и впервые получит медали УПЛ. Вопрос только в цвете – житомирское Полесье с 55 пунктами в таблице чемпионата Украины располагается на третьем месте и еще может обойти черкасский коллектив.

Чемпион УПЛ сезона 2025/26 уже известен – донецкий Шахтер. Горняки гарантировали себе золото в 27-м туре после победы над Полтавой (4:0).

В кампании 2026/27 ЛНЗ сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций вне зависимости, займет ли он второе, или третье место по итогам УПЛ 2025/26.

Таблица УПЛ 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66 2 ЛНЗ 28 17 6 5 38 - 16 16.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ 13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 57 3 Полесье 28 17 4 7 49 - 21 16.05.26 13:00 Заря - Полесье 12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 55 4 Динамо Киев 28 15 6 7 61 - 34 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев 13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 51 5 Кривбасс 28 13 8 7 50 - 42 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк 12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 47 6 Металлист 1925 28 12 11 5 34 - 18 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр 12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 47 7 Колос Ковалевка 28 12 10 6 29 - 23 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь 13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 46 8 Заря 28 11 9 8 40 - 35 16.05.26 13:00 Заря - Полесье 12.05.26 Александрия 1:2 Заря 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 27.04.26 Заря 2:0 Верес 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 42 9 Карпаты Львов 28 9 11 8 37 - 29 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес 12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 38 10 Верес 28 7 10 11 26 - 37 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес 12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Заря 2:0 Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 31 11 Эпицентр 28 8 6 14 35 - 44 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр 12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 30 12 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28 13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 17:00 Кудровка - Рух Львов 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 17:00 Кудровка - Рух Львов 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21 15 Александрия 28 2 7 19 20 - 56 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия 12.05.26 Александрия 1:2 Заря 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 13 16 Полтава 28 2 6 20 23 - 72 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев 13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 12 Полная таблица

