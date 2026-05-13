Эксперт: «Зубков хочет уйти из Трабзонспора, Батагов вернется раньше»
Появились последние подробности о судьбе украинцев в Турции
Украинский вингер турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков твердо намерен покинуть команду летом.
Как заявил известный инсайдер Хасан Тюнчел в комментарии для HT Spor, украинец хочет сменить клуб в ближайшее время, поэтому руководство клуба готово продать его на выгодных условиях.
Что касается другого украинского игрока «Трабзонспора» Арсения Батагова, то его восстановление после травмы, по данным журналиста, идет с опережением сроков. Ожидается, что к тренировкам защитник вернется через четыре месяца, а может и раньше.
