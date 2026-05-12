Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата

«Трабзонспор» сделал громкий ход на трансферном рынке, договорившись о переходе украинского полузащитника Руслана Малиновского.

По информации турецких СМИ, 33-летний хавбек уже подписал с клубом контракт сроком на три года. Ожидается, что после завершения сезона он присоединится к команде Фатиха Текке.

Также стали известны финансовые детали сделки. Малиновский будет получать 1,2 миллиона евро в год.

В «Трабзонспоре» рассчитывают, что украинец станет ключевой фигурой в центре поля. Руслан присоединится к своим партнерам по сборной Украины – Александру Зубкову и Арсению Батагову.