Нил Коч стал автором 350-го автогола в чемпионатах Украины
50 мячей в свои ворота забили легионеры из 20 стран дальнего зарубежья
Автогол 28-летнего испанского защитника «Эпицентра» Нила Коча в матче с «Полесьем» (3:2) стал 350-м в истории чемпионатов Украины. Забивали в свои ворота игроки 48 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других совершали «самострел» футболисты «Карпат» – 22 раза, «Черноморца» – 20, «Мариуполя», – 19, «Зари» и «Динамо» – по 18. А если переходить на персоналии – Александр Сваток и Вячеслав Чечер – по 4.
К слову, Коч стал представителем 20-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки забивали в свои ворота в украинских чемпионатах, в том числе 12-й – из Европы. А «самострел» испанца стал ко всему прочему 50-м в исполнении «дальних» легионеров. Наибольшую лепту в этот «юбилей» внесли бразильцы и сербы – по 9 автоголов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные автоголы чемпионатов Украины
|
АГ
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
16.04.1992
|
Владимир ГУСАК
|
Кремень
|
Металлург З
|
27’ (0:1)
|
0:1 (д)
|
50-й
|
11.06.2001
|
Дмитрий НАЗАРОВ
|
Таврия
|
Динамо
|
64’ (1:2)
|
1:2 (д)
|
100-й
|
19.03.2007
|
Элвин БЕЧИРИ
|
Металлург Д
|
Шахтер
|
63’ (0:2)
|
1:2 (г)
|
150-й
|
14.08.2011
|
Алексей ПОЛЯНСКИЙ
|
Ильичевец
|
Черноморец
|
85’ (1:1)
|
1:1 (д)
|
200-й
|
05.04.2015
|
Руслан ЗУБКОВ
|
Ильичевец
|
Шахтер
|
27’ (0:2)
|
2:6 (д)
|
250-й
|
30.05.2019
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Мариуполь
|
Заря
|
12’ (0:1)
|
3:1 (д)
|
300-й
|
07.10.2023
|
Семен ВОВЧЕНКО
|
Верес
|
Днепр-1
|
31’ (0:2)
|
0:2 (г)
|
350-й
|
12.05.2026
|
Нил КОЧ
|
Эпицентр
|
Полесье
|
59’ (2:1)
|
3:2 (д)
Юбилейные автоголы легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
АГ
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
03.06.2002
|
Горан ГАВРАНЧИЧ
|
Динамо
|
Шахтер
|
90+2’ (0:2)
|
0:2 (г)
|
10-й
|
21.07.2007
|
РИБЕЙРУ
|
Харьков
|
Днепр
|
17’ (0:1)
|
1:2 (д)
|
20-й
|
06.04.2013
|
Ондржей МАЗУХ
|
Днепр
|
Ворскла
|
20’ (0:1)
|
1:2 (д)
|
30-й
|
01.12.2018
|
Папа ГУЙЕ
|
Карпаты
|
Арсенал
|
24’ (0:1)
|
1:1 (г)
|
40-й
|
25.05.2024
|
ПЕДРИНЬЮ
|
Шахтер
|
Полесье
|
27’ (0:1)
|
0:2 (г)
|
50-й
|
12.05.2026
|
Нил КОЧ
|
Эпицентр
|
Полесье
|
59’ (2:1)
|
3:2 (д)
