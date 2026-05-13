  4. Нил Коч стал автором 350-го автогола в чемпионатах Украины
Нил Коч стал автором 350-го автогола в чемпионатах Украины

50 мячей в свои ворота забили легионеры из 20 стран дальнего зарубежья

Нил Коч стал автором 350-го автогола в чемпионатах Украины
ФК Эпицентр

Автогол 28-летнего испанского защитника «Эпицентра» Нила Коча в матче с «Полесьем» (3:2) стал 350-м в истории чемпионатов Украины. Забивали в свои ворота игроки 48 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других совершали «самострел» футболисты «Карпат» – 22 раза, «Черноморца» – 20, «Мариуполя», – 19, «Зари» и «Динамо» – по 18. А если переходить на персоналии – Александр Сваток и Вячеслав Чечер – по 4.

К слову, Коч стал представителем 20-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки забивали в свои ворота в украинских чемпионатах, в том числе 12-й – из Европы. А «самострел» испанца стал ко всему прочему 50-м в исполнении «дальних» легионеров. Наибольшую лепту в этот «юбилей» внесли бразильцы и сербы – по 9 автоголов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные автоголы чемпионатов Украины

АГ

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

16.04.1992

Владимир ГУСАК

Кремень

Металлург З

27’ (0:1)

0:1 (д)

50-й

11.06.2001

Дмитрий НАЗАРОВ

Таврия

Динамо

64’ (1:2)

1:2 (д)

100-й

19.03.2007

Элвин БЕЧИРИ

Металлург Д

Шахтер

63’ (0:2)

1:2 (г)

150-й

14.08.2011

Алексей ПОЛЯНСКИЙ

Ильичевец

Черноморец

85’ (1:1)

1:1 (д)

200-й

05.04.2015

Руслан ЗУБКОВ

Ильичевец

Шахтер

27’ (0:2)

2:6 (д)

250-й

30.05.2019

Александр ПИХАЛЕНОК

Мариуполь

Заря

12’ (0:1)

3:1 (д)

300-й

07.10.2023

Семен ВОВЧЕНКО

Верес

Днепр-1

31’ (0:2)

0:2 (г)

350-й

12.05.2026

Нил КОЧ

Эпицентр

Полесье

59’ (2:1)

3:2 (д)

Юбилейные автоголы легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

АГ

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

03.06.2002

Горан ГАВРАНЧИЧ

Динамо

Шахтер

90+2’ (0:2)

0:2 (г)

10-й

21.07.2007

РИБЕЙРУ

Харьков

Днепр

17’ (0:1)

1:2 (д)

20-й

06.04.2013

Ондржей МАЗУХ

Днепр

Ворскла

20’ (0:1)

1:2 (д)

30-й

01.12.2018

Папа ГУЙЕ

Карпаты

Арсенал

24’ (0:1)

1:1 (г)

40-й

25.05.2024

ПЕДРИНЬЮ

Шахтер

Полесье

27’ (0:1)

0:2 (г)

50-й

12.05.2026

Нил КОЧ

Эпицентр

Полесье

59’ (2:1)

3:2 (д)
