Нил Коч стал автором 350-го автогола в чемпионатах Украины

Автогол 28-летнего испанского защитника «Эпицентра» Нила Коча в матче с «Полесьем» (3:2) стал 350-м в истории чемпионатов Украины. Забивали в свои ворота игроки 48 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других совершали «самострел» футболисты «Карпат» – 22 раза, «Черноморца» – 20, «Мариуполя», – 19, «Зари» и «Динамо» – по 18. А если переходить на персоналии – Александр Сваток и Вячеслав Чечер – по 4.

К слову, Коч стал представителем 20-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки забивали в свои ворота в украинских чемпионатах, в том числе 12-й – из Европы. А «самострел» испанца стал ко всему прочему 50-м в исполнении «дальних» легионеров. Наибольшую лепту в этот «юбилей» внесли бразильцы и сербы – по 9 автоголов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные автоголы чемпионатов Украины

АГ Дата Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 16.04.1992 Владимир ГУСАК Кремень Металлург З 27’ (0:1) 0:1 (д) 50-й 11.06.2001 Дмитрий НАЗАРОВ Таврия Динамо 64’ (1:2) 1:2 (д) 100-й 19.03.2007 Элвин БЕЧИРИ Металлург Д Шахтер 63’ (0:2) 1:2 (г) 150-й 14.08.2011 Алексей ПОЛЯНСКИЙ Ильичевец Черноморец 85’ (1:1) 1:1 (д) 200-й 05.04.2015 Руслан ЗУБКОВ Ильичевец Шахтер 27’ (0:2) 2:6 (д) 250-й 30.05.2019 Александр ПИХАЛЕНОК Мариуполь Заря 12’ (0:1) 3:1 (д) 300-й 07.10.2023 Семен ВОВЧЕНКО Верес Днепр-1 31’ (0:2) 0:2 (г) 350-й 12.05.2026 Нил КОЧ Эпицентр Полесье 59’ (2:1) 3:2 (д)

Юбилейные автоголы легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины