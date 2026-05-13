Теди Цара прервал «рекордную» серию Александрии

26-летний албанский форвард «Александрии» Теди Цара, поразив на 77-й минуте ворота «Зари», прервал «рекордную» домашнюю безголевую серию «горожан», которая составила 525 минут. Последний раз черно-желто-зеленые забивали гостям ровно 5 месяцев назад – 12 декабря 2025 года в матче с «Кудровкой» (1:1). В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без забитых мячей на своем поле имели только 5 клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безголевые серии в чемпионатах Украины