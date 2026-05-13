Теди Цара прервал «рекордную» серию Александрии
С 12 декабря 2025 года черно-желто-зеленые не забивали гостям 525 минут кряду
26-летний албанский форвард «Александрии» Теди Цара, поразив на 77-й минуте ворота «Зари», прервал «рекордную» домашнюю безголевую серию «горожан», которая составила 525 минут. Последний раз черно-желто-зеленые забивали гостям ровно 5 месяцев назад – 12 декабря 2025 года в матче с «Кудровкой» (1:1). В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без забитых мячей на своем поле имели только 5 клубов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние безголевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
798’
|
Львов
|
13.04.2019
|
27.10.2019
|
Десна
|
1:4
|
694’
|
Карпаты
|
10.10.2001
|
12.07.2002
|
Металлург З
|
2:1
|
595’
|
Арсенал
|
10.10.2001
|
03.06.2002
|
Полиграфтехника
|
2:0
|
586’
|
Арсенал
|
10.08.2008
|
23.11.2008
|
Черноморец
|
1:0
|
540’
|
Металлург З
|
16.03.2008
|
10.08.2008
|
Таврия
|
1:0
|
528’
|
Кривбасс
|
22.07.2000
|
01.04.2001
|
Днепр
|
1:1
|
525’
|
Александрия
|
12.12.2025
|
12.05.2026
|
Заря
|
1:2
|
515’
|
Левый берег
|
26.08.2024
|
30.11.2024
|
Оболонь
|
1:1
|
504’
|
Ворскла
|
16.06.2000
|
15.10.2000
|
Нива Т
|
1:0
|
502’
|
Харьков
|
14.03.2008
|
02.08.2008
|
Арсенал
|
1:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
