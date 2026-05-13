Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Теди Цара прервал «рекордную» серию Александрии
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 12:30 |
134
0

Теди Цара прервал «рекордную» серию Александрии

С 12 декабря 2025 года черно-желто-зеленые не забивали гостям 525 минут кряду

13 мая 2026, 12:30 |
134
0
Теди Цара прервал «рекордную» серию Александрии
ФК Александрия

26-летний албанский форвард «Александрии» Теди Цара, поразив на 77-й минуте ворота «Зари», прервал «рекордную» домашнюю безголевую серию «горожан», которая составила 525 минут. Последний раз черно-желто-зеленые забивали гостям ровно 5 месяцев назад – 12 декабря 2025 года в матче с «Кудровкой» (1:1). В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без забитых мячей на своем поле имели только 5 клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безголевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Соперник

Счет

798’

Львов

13.04.2019

27.10.2019

Десна

1:4

694’

Карпаты

10.10.2001

12.07.2002

Металлург З

2:1

595’

Арсенал

10.10.2001

03.06.2002

Полиграфтехника

2:0

586’

Арсенал

10.08.2008

23.11.2008

Черноморец

1:0

540’

Металлург З

16.03.2008

10.08.2008

Таврия

1:0

528’

Кривбасс

22.07.2000

01.04.2001

Днепр

1:1

525’

Александрия

12.12.2025

12.05.2026

Заря

1:2

515’

Левый берег

26.08.2024

30.11.2024

Оболонь

1:1

504’

Ворскла

16.06.2000

15.10.2000

Нива Т

1:0

502’

Харьков

14.03.2008

02.08.2008

Арсенал

1:1

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Полтава
ЛНЗ – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
цифры и факты Украинская Премьер-лига Александрия Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Автогол-шок для команды Роналду, вылет Александрии, выборы президента Реала
Футбол | 13 мая 2026, 10:35 0
Автогол-шок для команды Роналду, вылет Александрии, выборы президента Реала
Автогол-шок для команды Роналду, вылет Александрии, выборы президента Реала

Главные новости за 12 мая на Sport.ua

Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Футбол | 13 мая 2026, 07:37 42
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре

Киевский клуб может сэкономить на выплате бонусов за Бленуце

Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13.05.2026, 06:54
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.05.2026, 11:00
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Футбол | 13.05.2026, 09:29
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 29
Футбол
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
12.05.2026, 01:22
Хоккей
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 54
Хоккей
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем