  4. Титулованный клуб из Европы отреагировал на слухи о контактах с Ребровым
13 мая 2026, 10:34 | Обновлено 13 мая 2026, 11:39
Титулованный клуб из Европы отреагировал на слухи о контактах с Ребровым

В Олимпиакосе прокомментировали инсайд по поводу украинского тренера

УАФ. Сергей Ребров

В греческом «Олимпиакосе» опровергли слухи о возможном сотрудничестве с бывшим главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Как сообщает paopantou.gr, в греческом клубе заявили, что никаких контактов с 51-летним специалистом не было. Более того, руководство «Олимпиакоса» выразило поддержку нынешнему главному тренеру команды Хосе Луису Мендилибару.

Ребров был уволен с должности главного тренера сборной Украины 22 апреля. Он возглавлял национальную команду с 2023 года. Тренер не смог вывести сборную Украины на чемпионат мира в 2026 году.

Ранее известный агент Вячеслав Заховайло удивил заявлением после увольнения Реброва.

Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу Сергей Ребров Хосе Луис Мендилибар
Антон Романенко Источник: Pao Pantou
Звісно, вони з ним не контактували, бо дурних нема 
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
