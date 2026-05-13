Титулованный клуб из Европы отреагировал на слухи о контактах с Ребровым
В Олимпиакосе прокомментировали инсайд по поводу украинского тренера
В греческом «Олимпиакосе» опровергли слухи о возможном сотрудничестве с бывшим главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.
Как сообщает paopantou.gr, в греческом клубе заявили, что никаких контактов с 51-летним специалистом не было. Более того, руководство «Олимпиакоса» выразило поддержку нынешнему главному тренеру команды Хосе Луису Мендилибару.
Ребров был уволен с должности главного тренера сборной Украины 22 апреля. Он возглавлял национальную команду с 2023 года. Тренер не смог вывести сборную Украины на чемпионат мира в 2026 году.
Ранее известный агент Вячеслав Заховайло удивил заявлением после увольнения Реброва.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
