Титулованный клуб из Европы отреагировал на слухи о контактах с Ребровым

В греческом «Олимпиакосе» опровергли слухи о возможном сотрудничестве с бывшим главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Как сообщает paopantou.gr, в греческом клубе заявили, что никаких контактов с 51-летним специалистом не было. Более того, руководство «Олимпиакоса» выразило поддержку нынешнему главному тренеру команды Хосе Луису Мендилибару.

Ребров был уволен с должности главного тренера сборной Украины 22 апреля. Он возглавлял национальную команду с 2023 года. Тренер не смог вывести сборную Украины на чемпионат мира в 2026 году.

