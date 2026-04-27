Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «За это нас наказывают». Агент удивил заявлением после увольнения Реброва
27 апреля 2026, 21:50 |
922
6

«За это нас наказывают». Агент удивил заявлением после увольнения Реброва

Вячеслав Заховайло призвал уважать бывшего главного тренера сборной Украины

27 апреля 2026, 21:50 |
922
6 Comments
«За это нас наказывают». Агент удивил заявлением после увольнения Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал отставку главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:

«Обращаюсь к болельщикам и журналистам.

Мы должны научиться уважать самих себя. Уважать труд и заслуги тренеров. В футболе у побед много поклонников, но пустые триумфы делают нас неблагодарными. За это нас наказывают футбольные боги.

Всем добра. Слава Украине».

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

Вячеслав Заховайло Сергей Ребров сборная Украины по футболу отставка Украинская ассоциация футбола
Комментарии 6
Вдячний за Румунію, Албанію (після якої я перестав дивитись збірну), Чехію, Бельгію (другий матч), Азербайджан і звичайно ж за Швецію.
Тобто за всі десь більш, а десь менш ключові матчі.
Дякую за класний перегляд гравців в збірну.
Особливо дякую за джентельменські інтерв'ю.
Дякую за дистанційну роботу і за 3 посади одночасно.
Дякую за програв - подав у відставку.
Дякую за все😘
Заховайло такий же спеціаліст розмовного жанру, як Ребров - тренерського. Рибак колегу бачить здалеку.
А за що ви поважаєте Сергія Станіславовича?
Впевнений, що є ще що додати
