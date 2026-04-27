«За это нас наказывают». Агент удивил заявлением после увольнения Реброва

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал отставку главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:

«Обращаюсь к болельщикам и журналистам.

Мы должны научиться уважать самих себя. Уважать труд и заслуги тренеров. В футболе у побед много поклонников, но пустые триумфы делают нас неблагодарными. За это нас наказывают футбольные боги.

Всем добра. Слава Украине».

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.