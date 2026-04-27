«За это нас наказывают». Агент удивил заявлением после увольнения Реброва
Вячеслав Заховайло призвал уважать бывшего главного тренера сборной Украины
Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал отставку главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:
«Обращаюсь к болельщикам и журналистам.
Мы должны научиться уважать самих себя. Уважать труд и заслуги тренеров. В футболе у побед много поклонников, но пустые триумфы делают нас неблагодарными. За это нас наказывают футбольные боги.
Всем добра. Слава Украине».
Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Кремлев считает, что Уайлдер способен выиграть бой
Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура
Тобто за всі десь більш, а десь менш ключові матчі.
Дякую за класний перегляд гравців в збірну.
Особливо дякую за джентельменські інтерв'ю.
Дякую за дистанційну роботу і за 3 посади одночасно.
Дякую за програв - подав у відставку.
Дякую за все😘
Впевнений, що є ще що додати