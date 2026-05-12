Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ЗВЕРЕВ: «Я думаю, что это худший корт, на котором я когда-либо играл»
ATP
12 мая 2026, 21:21 | Обновлено 12 мая 2026, 21:47
248
0

ЗВЕРЕВ: «Я думаю, что это худший корт, на котором я когда-либо играл»

Немец пообщался с журналистами после фиаско в 1/8 финала на Мастерсе в Риме

12 мая 2026, 21:21 | Обновлено 12 мая 2026, 21:47
248
0
ЗВЕРЕВ: «Я думаю, что это худший корт, на котором я когда-либо играл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третья ракетка мира, немец Александр Зверев сенсационно проиграл в 1/8 финала грунтового турнира ATP 1000 в Риме.

Зверев уступил итальянцу Лучано Дардери в трех сетах.

Александр пообщался с журналистами после поражения.

– Перед турниром вы говорили о своей болезни после Мадрида. Это как-то связано с ней, или просто так сложилась игра?

– Я действительно устал. Болезнь или я просто много играл в теннис… Это одна из причин. Да, я думаю, я должен был выиграть матч в двух сетах. Вот такая история. Конечно, третий сет достался ему. Он играл потрясающе. Я должен был выиграть матч в двух сетах.

– Ветер повлиял на матч?

– Было сложно играть.

Честно говоря, корт… я думаю, это худший корт, на котором я когда-либо играл. Юниорские, профессиональные, турниры для будущих чемпионов, тренировочные – я никогда не играл на корте такого плохого качества.

У меня матч-пойнт, и мяч перелетает через мою голову. У меня брейк-пойнт, мяч катится. Да, конечно…Да, ветер был сильный. В целом, опять же, я думаю, что должен был выиграть матч в двух сетах. После этого, да, он играл фантастически.

– Болельщики были справедливы?

– Да. У меня нет проблем с итальянскими болельщиками. Мне понравилось. Думаю, они энергичные. Они страстно любят своих игроков и это совершенно нормально. Они были справедливы.

Да, у меня нет к ним претензий.

– Что вам нужно сделать сейчас? Отдохнуть перед Парижем?

– Да, возможно, это своего рода благословение в трудный для меня момент. Я могу отдохнуть, восстановить силы и быть на 100% готовым к Открытому чемпионату Франции. Я могу взять пару выходных. До моего следующего матча осталось почти две недели, так что да. Надеюсь, я смогу использовать это время.

– Какой настрой перед Парижем? Никто не сможет победить Янника (Синнера) без Карлоса (Алькараса).

– Да, так и есть. Но я должен верить, что способен его победить. Я должен в это верить, иначе мы просто отдадим ему трофей, не сыграв на турнире.

По теме:
Зверев потерпел фиаско. Определены две пары 1/4 финала на Мастерсе в Риме
Зверев получил баранку в матче 1/8 финала и покинул Мастерс в Риме
Итальянское дерби. Синнер без проблем вышел в 1/4 финала Мастерса в Риме
Александр Зверев Лучано Дардери ATP Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12 мая 2026, 07:08 24
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин

Андрей попал в список «неприкасаемых»

Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 12 мая 2026, 13:30 52
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше

Большой успех сборной Украины

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 11–17.05
Теннис | 12.05.2026, 18:04
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 11–17.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 11–17.05
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Футбол | 12.05.2026, 17:35
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Бокс | 12.05.2026, 08:22
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 2
Футбол
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 39
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем