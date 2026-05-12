ЗВЕРЕВ: «Я думаю, что это худший корт, на котором я когда-либо играл»

Третья ракетка мира, немец Александр Зверев сенсационно проиграл в 1/8 финала грунтового турнира ATP 1000 в Риме.

Зверев уступил итальянцу Лучано Дардери в трех сетах.

Александр пообщался с журналистами после поражения.

– Перед турниром вы говорили о своей болезни после Мадрида. Это как-то связано с ней, или просто так сложилась игра?

– Я действительно устал. Болезнь или я просто много играл в теннис… Это одна из причин. Да, я думаю, я должен был выиграть матч в двух сетах. Вот такая история. Конечно, третий сет достался ему. Он играл потрясающе. Я должен был выиграть матч в двух сетах.

– Ветер повлиял на матч?

– Было сложно играть.

Честно говоря, корт… я думаю, это худший корт, на котором я когда-либо играл. Юниорские, профессиональные, турниры для будущих чемпионов, тренировочные – я никогда не играл на корте такого плохого качества.

У меня матч-пойнт, и мяч перелетает через мою голову. У меня брейк-пойнт, мяч катится. Да, конечно…Да, ветер был сильный. В целом, опять же, я думаю, что должен был выиграть матч в двух сетах. После этого, да, он играл фантастически.

– Болельщики были справедливы?

– Да. У меня нет проблем с итальянскими болельщиками. Мне понравилось. Думаю, они энергичные. Они страстно любят своих игроков и это совершенно нормально. Они были справедливы.

Да, у меня нет к ним претензий.

– Что вам нужно сделать сейчас? Отдохнуть перед Парижем?

– Да, возможно, это своего рода благословение в трудный для меня момент. Я могу отдохнуть, восстановить силы и быть на 100% готовым к Открытому чемпионату Франции. Я могу взять пару выходных. До моего следующего матча осталось почти две недели, так что да. Надеюсь, я смогу использовать это время.

– Какой настрой перед Парижем? Никто не сможет победить Янника (Синнера) без Карлоса (Алькараса).

– Да, так и есть. Но я должен верить, что способен его победить. Я должен в это верить, иначе мы просто отдадим ему трофей, не сыграв на турнире.