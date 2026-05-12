ЗВЕРЕВ: «Я думаю, что это худший корт, на котором я когда-либо играл»
Немец пообщался с журналистами после фиаско в 1/8 финала на Мастерсе в Риме
Третья ракетка мира, немец Александр Зверев сенсационно проиграл в 1/8 финала грунтового турнира ATP 1000 в Риме.
Зверев уступил итальянцу Лучано Дардери в трех сетах.
Александр пообщался с журналистами после поражения.
– Перед турниром вы говорили о своей болезни после Мадрида. Это как-то связано с ней, или просто так сложилась игра?
– Я действительно устал. Болезнь или я просто много играл в теннис… Это одна из причин. Да, я думаю, я должен был выиграть матч в двух сетах. Вот такая история. Конечно, третий сет достался ему. Он играл потрясающе. Я должен был выиграть матч в двух сетах.
– Ветер повлиял на матч?
– Было сложно играть.
Честно говоря, корт… я думаю, это худший корт, на котором я когда-либо играл. Юниорские, профессиональные, турниры для будущих чемпионов, тренировочные – я никогда не играл на корте такого плохого качества.
У меня матч-пойнт, и мяч перелетает через мою голову. У меня брейк-пойнт, мяч катится. Да, конечно…Да, ветер был сильный. В целом, опять же, я думаю, что должен был выиграть матч в двух сетах. После этого, да, он играл фантастически.
– Болельщики были справедливы?
– Да. У меня нет проблем с итальянскими болельщиками. Мне понравилось. Думаю, они энергичные. Они страстно любят своих игроков и это совершенно нормально. Они были справедливы.
Да, у меня нет к ним претензий.
– Что вам нужно сделать сейчас? Отдохнуть перед Парижем?
– Да, возможно, это своего рода благословение в трудный для меня момент. Я могу отдохнуть, восстановить силы и быть на 100% готовым к Открытому чемпионату Франции. Я могу взять пару выходных. До моего следующего матча осталось почти две недели, так что да. Надеюсь, я смогу использовать это время.
– Какой настрой перед Парижем? Никто не сможет победить Янника (Синнера) без Карлоса (Алькараса).
– Да, так и есть. Но я должен верить, что способен его победить. Я должен в это верить, иначе мы просто отдадим ему трофей, не сыграв на турнире.
