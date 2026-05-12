Испания12 мая 2026, 18:21 |
Коуч Барселоны: «Мне не понравился этот поступок Ямаля. Нужно учитывать...»
Ханси Флик серьезно поговорил с молодым испанцем
Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик раскритиковал Ламина Ямаля после поступка молодого испанца, вышедшего на публику с флагом Палестины.
«То, что Ламин появился с флагом Палестины – это вещи, которые мне не нравятся. Я поговорил с ним, и если он хочет это делать – это его решение. Ему 18 лет. Он совершеннолетний. Нужно учитывать то, чего люди ожидают от нас», – сказал Флик.
Ямаль – один из трех самых дорогих игроков мира. В этом сезоне он забил 24 гола и оформил 18 ассистов в 45 поединках.
