  4. Коуч Барселоны: «Мне не понравился этот поступок Ямаля. Нужно учитывать...»
12 мая 2026, 18:21 |
Коуч Барселоны: «Мне не понравился этот поступок Ямаля. Нужно учитывать...»

Ханси Флик серьезно поговорил с молодым испанцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик раскритиковал Ламина Ямаля после поступка молодого испанца, вышедшего на публику с флагом Палестины.

«То, что Ламин появился с флагом Палестины – это вещи, которые мне не нравятся. Я поговорил с ним, и если он хочет это делать – это его решение. Ему 18 лет. Он совершеннолетний. Нужно учитывать то, чего люди ожидают от нас», – сказал Флик.

Ямаль – один из трех самых дорогих игроков мира. В этом сезоне он забил 24 гола и оформил 18 ассистов в 45 поединках.

Ламин Ямаль Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Олег Вахоцкий Источник: Marca
