Испания12 мая 2026, 17:39 | Обновлено 12 мая 2026, 17:47
Реал запланировал экстренную пресс-конференцию. Выступит президент клуба
Будут новости от Флорентино Переса
Реал на официальном сайте объявил об экстренной пресс-конференции президента клуба Флорентина Переса, которая начнется сегодня в 18:00 (19:00 по Киеву).
Мадридцы решили созвать пресс-конференцию после заседания совета директоров.
Пока нет информации, о чем именно заявит Перес.
Ожидается, что может быть объявлено об уходе наставника Альваро Арбелоа, а также подведены итоги сезона без трофеев и недавней драки между Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.
А може нарешті Перес подасть у відставку?