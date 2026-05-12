Реал запланировал экстренную пресс-конференцию. Выступит президент клуба

Реал на официальном сайте объявил об экстренной пресс-конференции президента клуба Флорентина Переса, которая начнется сегодня в 18:00 (19:00 по Киеву).

Мадридцы решили созвать пресс-конференцию после заседания совета директоров.

Пока нет информации, о чем именно заявит Перес.

Ожидается, что может быть объявлено об уходе наставника Альваро Арбелоа, а также подведены итоги сезона без трофеев и недавней драки между Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.