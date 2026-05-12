Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игрок Динамо патриотично отпраздновал чемпионство в Турции
Турция
12 мая 2026, 16:12 | Обновлено 12 мая 2026, 16:49
854
0

ВИДЕО. Игрок Динамо патриотично отпраздновал чемпионство в Турции

Александр Сирота вспомнил об Украине и ВСУ

12 мая 2026, 16:12 | Обновлено 12 мая 2026, 16:49
854
0
ВИДЕО. Игрок Динамо патриотично отпраздновал чемпионство в Турции
Instagram.com/syrota_alex

25-летний украинский защитник «Амед СК» Александр Сирота, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», помог своей команде выиграть Первую лигу Турции и выйти в Суперлигу.

Футболист ярко отпраздновал победу вместе с женой. На церемонии награждения Сирота появился, завернутый в флаг спецподразделения Kraken. При этом на домашнем стадионе «Амед СК» звучала украинская песня «Червона калина». В соцсетях Александр объяснил свой патриотический перформанс:

«Для меня было очень важно выйти с украинским флагом и стоять с людьми, которые защищают мою страну. Они герои. Слава Украине», – написал Сирота.

На счету игрока 16 матчей за «Амеду СК». Его аренда истекает в июне.

По теме:
Руслан Малиновский – в Трабзонспоре. Мнения экспертов
Шахтер может оформить трансфер бразильского футболиста за 35 миллионов евро
Источник: Салах согласился перейти в Фенербахче за 60 млн евро
Александр Сирота чемпионат Турции по футболу
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник
Футбол | 12 мая 2026, 14:47 23
Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник
Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник

Переход Бабукарра Фаала из львовских «Карпат» обойдется киевскому клубу в 3,6 миллиона евро

Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 12 мая 2026, 10:31 13
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Нападающий сборной Украины решил остаться в Премьер-лиге

Чемпионат U-19. Шахтер и Динамо выиграли, осталось два тура
Футбол | 12.05.2026, 16:03
Чемпионат U-19. Шахтер и Динамо выиграли, осталось два тура
Чемпионат U-19. Шахтер и Динамо выиграли, осталось два тура
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Бокс | 12.05.2026, 08:22
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 12.05.2026, 15:22
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 38
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 7
Футбол
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
10.05.2026, 20:33 27
Футбол
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 7
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем