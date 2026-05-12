ВИДЕО. Игрок Динамо патриотично отпраздновал чемпионство в Турции

25-летний украинский защитник «Амед СК» Александр Сирота, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», помог своей команде выиграть Первую лигу Турции и выйти в Суперлигу.

Футболист ярко отпраздновал победу вместе с женой. На церемонии награждения Сирота появился, завернутый в флаг спецподразделения Kraken. При этом на домашнем стадионе «Амед СК» звучала украинская песня «Червона калина». В соцсетях Александр объяснил свой патриотический перформанс:

«Для меня было очень важно выйти с украинским флагом и стоять с людьми, которые защищают мою страну. Они герои. Слава Украине», – написал Сирота.

На счету игрока 16 матчей за «Амеду СК». Его аренда истекает в июне.