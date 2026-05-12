Власть Ирана конфисковала имущество экс-полузащитника Баварии
Пострадал от режима Али Карими
Власть Ирана конфисковала имущество бывшего нападающего мюнхенской «Баварии» Али Карими. Об этом сообщает Mizan.
По информации источника, речь идет о двух коммерческих помещениях и четырех жилых домах. Сейчас экс-капитан сборной Ирана проживает вне своей родины и регулярно выступает с критикой в адрес действующего режима.
На протяжении своей карьеры Али Карими защищал цвета «Персеполиса», «Стил Азин», «Баварии», «Трактора», «Аль-Ахли» Дубай и «Шальке».
Ранее сообщалось о том, что Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
