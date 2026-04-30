Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как быть с ЧМ? Иранских чиновников не пустили на конгресс ФИФА в Канаде
Другие новости
30 апреля 2026, 14:55 | Обновлено 30 апреля 2026, 14:59
442
1

Как быть с ЧМ? Иранских чиновников не пустили на конгресс ФИФА в Канаде

Все из-за связей с КСИР

30 апреля 2026, 14:55 | Обновлено 30 апреля 2026, 14:59
442
1 Comments
Как быть с ЧМ? Иранских чиновников не пустили на конгресс ФИФА в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тадж

Иранских футбольных официальных лиц канадские пограничные службы развернули на пути к участию в конгрессе ФИФА, из-за чего они не примут участия в ежегодных собраниях.

Это как минимум второй случай, когда представителям Ирана отказывают во въезде в Северную Америку накануне чемпионата мира 2026 года, что ставит под еще больший вопрос участие сборной в турнире, который совместно примут США, Канада и Мексика.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что «безусловно» Иран сыграет свои матчи по расписанию в Лос-Анджелесе и Сиэтле, а госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе отметил, что игрокам разрешат въезд в страну.

В то же время, по словам Рубио, «проблема с Ираном» заключается в том, что с ними могут прибыть другие лица, часть которых имеет связи с КСИР – Корпусом стражей исламской революции, силовой структурой иранского режима.

Именно это, вероятно, и стало причиной ситуации на этой неделе в Канаде. Среди официальных лиц, которые якобы имеют связи с КСИР, называют президента иранской футбольной федерации Мехди Таджа. Он прилетел в Торонто по временному разрешению на пребывание, которое дает право въезда в Канаду, но позже был развернут обратно вместо того, чтобы ему разрешили перелет в Ванкувер на мероприятия ФИФА.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд фактически подтвердила эти сообщения в среду. «Насколько я понимаю, разрешение было отозвано», – сказала Ананд.

Однако точные обстоятельства инцидента остаются неясными. Иранские государственные СМИ заявили о «ненадлежащем поведении иммиграционных служб» в аэропорту Торонто.

Представитель канадского департамента иммиграции, беженцев и гражданства заявил, что не может комментировать отдельные случаи из-за законодательства о конфиденциальности, но добавил: «правительство четко и последовательно заявляет: представители КСИР неприемлемы для въезда в Канаду и не имеют места в нашей стране».

США и Канада, как и Украина, Европейский союз и другие страны, признали КСИР террористической организацией.

Ранее нескольким иранским должностным лицам было отказано в визах США перед жеребьевкой чемпионата мира. Трое – Тадж, генеральный секретарь Хедаят Момбейни и его заместитель Хамед Момени – на этой неделе были развернуты Канадой.

Азиатские футбольные чиновники ожидали их прибытия на ежегодный конгресс Азиатской футбольной конфедерации в Ванкувере, но когда заседание началось в Конгресс-центре Ванкувера с участием 46 из 47 членов (частично онлайн), места Ирана были пустыми.

Генеральный секретарь АФК тогда заявил, что иранские представители «не смогли принять участие из-за визовых формальностей». Позже он отметил, что их все еще ожидали в Ванкувере, однако они так и не появились.

Представитель ФИФА отказался от комментариев.

Ни президент ФИФА Джанни Инфантино, ни генеральный секретарь организации Маттиас Графстрем на этой неделе не общались с журналистами.

По теме:
конгресс ФИФА ФИФА Иран Канада ЧМ-2026 по футболу Мехди Тадж
Иван Чирко Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Все вірно. Що робити терористам у Канаді?!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем