Как быть с ЧМ? Иранских чиновников не пустили на конгресс ФИФА в Канаде

Иранских футбольных официальных лиц канадские пограничные службы развернули на пути к участию в конгрессе ФИФА, из-за чего они не примут участия в ежегодных собраниях.

Это как минимум второй случай, когда представителям Ирана отказывают во въезде в Северную Америку накануне чемпионата мира 2026 года, что ставит под еще больший вопрос участие сборной в турнире, который совместно примут США, Канада и Мексика.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что «безусловно» Иран сыграет свои матчи по расписанию в Лос-Анджелесе и Сиэтле, а госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе отметил, что игрокам разрешат въезд в страну.

В то же время, по словам Рубио, «проблема с Ираном» заключается в том, что с ними могут прибыть другие лица, часть которых имеет связи с КСИР – Корпусом стражей исламской революции, силовой структурой иранского режима.

Именно это, вероятно, и стало причиной ситуации на этой неделе в Канаде. Среди официальных лиц, которые якобы имеют связи с КСИР, называют президента иранской футбольной федерации Мехди Таджа. Он прилетел в Торонто по временному разрешению на пребывание, которое дает право въезда в Канаду, но позже был развернут обратно вместо того, чтобы ему разрешили перелет в Ванкувер на мероприятия ФИФА.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд фактически подтвердила эти сообщения в среду. «Насколько я понимаю, разрешение было отозвано», – сказала Ананд.

Однако точные обстоятельства инцидента остаются неясными. Иранские государственные СМИ заявили о «ненадлежащем поведении иммиграционных служб» в аэропорту Торонто.

Представитель канадского департамента иммиграции, беженцев и гражданства заявил, что не может комментировать отдельные случаи из-за законодательства о конфиденциальности, но добавил: «правительство четко и последовательно заявляет: представители КСИР неприемлемы для въезда в Канаду и не имеют места в нашей стране».

США и Канада, как и Украина, Европейский союз и другие страны, признали КСИР террористической организацией.

Ранее нескольким иранским должностным лицам было отказано в визах США перед жеребьевкой чемпионата мира. Трое – Тадж, генеральный секретарь Хедаят Момбейни и его заместитель Хамед Момени – на этой неделе были развернуты Канадой.

Азиатские футбольные чиновники ожидали их прибытия на ежегодный конгресс Азиатской футбольной конфедерации в Ванкувере, но когда заседание началось в Конгресс-центре Ванкувера с участием 46 из 47 членов (частично онлайн), места Ирана были пустыми.

Генеральный секретарь АФК тогда заявил, что иранские представители «не смогли принять участие из-за визовых формальностей». Позже он отметил, что их все еще ожидали в Ванкувере, однако они так и не появились.

Представитель ФИФА отказался от комментариев.

Ни президент ФИФА Джанни Инфантино, ни генеральный секретарь организации Маттиас Графстрем на этой неделе не общались с журналистами.