Инфантино сказал, что пришлось сделать, чтобы убедить Иран выступить на ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино после серии скандалов вокруг Ирана высказался об участии азиатской сборной в чемпионате мира 2026 в США, несмотря на военный конфликт между этими странами.

Функционер даже ездил в Турцию и лично общался с представителями сборной Ирана, чтобы убедить их принять участие в турнире.

Иранская команда планировала бойкотировать чемпионат мира, однако в итоге согласилась выступить.

«Я хочу поговорить об Иране, билетах и визах. Я поехал к сборной Ирана в Турцию, когда говорили, что это невозможно, и сказал им, что они поедут, и что я приеду за ними на автобусе. Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, но они здесь. Это футбол. Мне очень приятно, что удалось привезти Иран. Я горжусь и благодарен своей команде и администрациям трех стран», – сообщил Инфантино.