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Чемпионат мира
11 июня 2026, 09:58 | Обновлено 11 июня 2026, 10:07
333
0

Инфантино сказал, что пришлось сделать, чтобы убедить Иран выступить на ЧМ

Президент ФИФА летал в Турцию и провел диалог с представителями сборной

11 июня 2026, 09:58 | Обновлено 11 июня 2026, 10:07
333
0
Инфантино сказал, что пришлось сделать, чтобы убедить Иран выступить на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Президент ФИФА Джанни Инфантино после серии скандалов вокруг Ирана высказался об участии азиатской сборной в чемпионате мира 2026 в США, несмотря на военный конфликт между этими странами.

Функционер даже ездил в Турцию и лично общался с представителями сборной Ирана, чтобы убедить их принять участие в турнире.

Иранская команда планировала бойкотировать чемпионат мира, однако в итоге согласилась выступить.

«Я хочу поговорить об Иране, билетах и визах. Я поехал к сборной Ирана в Турцию, когда говорили, что это невозможно, и сказал им, что они поедут, и что я приеду за ними на автобусе. Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, но они здесь. Это футбол. Мне очень приятно, что удалось привезти Иран. Я горжусь и благодарен своей команде и администрациям трех стран», – сообщил Инфантино.

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США Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу Иран сборная Ирана по футболу
Андрей Витренко Источник: AS
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