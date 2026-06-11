Инфантино сказал, что пришлось сделать, чтобы убедить Иран выступить на ЧМ
Президент ФИФА летал в Турцию и провел диалог с представителями сборной
Президент ФИФА Джанни Инфантино после серии скандалов вокруг Ирана высказался об участии азиатской сборной в чемпионате мира 2026 в США, несмотря на военный конфликт между этими странами.
Функционер даже ездил в Турцию и лично общался с представителями сборной Ирана, чтобы убедить их принять участие в турнире.
Иранская команда планировала бойкотировать чемпионат мира, однако в итоге согласилась выступить.
«Я хочу поговорить об Иране, билетах и визах. Я поехал к сборной Ирана в Турцию, когда говорили, что это невозможно, и сказал им, что они поедут, и что я приеду за ними на автобусе. Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, но они здесь. Это футбол. Мне очень приятно, что удалось привезти Иран. Я горжусь и благодарен своей команде и администрациям трех стран», – сообщил Инфантино.
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