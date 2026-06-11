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  4. Инфантино прокомментировал недопуск арбитра в США: «Мы не короли мира»
Чемпионат мира
11 июня 2026, 09:21 |
499
0

Инфантино прокомментировал недопуск арбитра в США: «Мы не короли мира»

Президент ФИФА снял с себя ответственность за ситуацию с Омаром Абдулкадиром Артаной

11 июня 2026, 09:21 |
499
0
Инфантино прокомментировал недопуск арбитра в США: «Мы не короли мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Президент ФИФА Джанни Инфантино накануне старта чемпионата мира 2026 впервые высказался о ситуации с африканским арбитром Омаром Абдулкадиром Артаной, которого не пустили в США.

Судья должен был работать на предстоящем турнире и стать первым рефери из Сомали, который будет судить на ЧМ, однако наличие визы не помогло Омару попасть в США. Его задержали по прибытии и отправили обратно в Турцию.

«Это прискорбно, что произошло с арбитром из Сомали. Снова повторю: мы не контролируем все. Мы стараемся, будем обсуждать, говорить, разбираться. Иногда лучше успокоиться, расслабиться, мы работаем над всем, пытаемся решить все. Иногда же сразу начинать кричать и возмущаться дает противоположный эффект – вместо поиска решения.

Поверьте мне, когда я говорю: мы всегда стараемся находить решения. Но нужно уважать, что мы не короли мира, которые могут управлять правительствами или полицией. Мы – спортивная организация», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира 2026 года станет историческим, поскольку его будут принимать сразу три страны: США, Мексика и Канада. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

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судьи (арбитры) США ЧМ-2026 по футболу Джанни Инфантино
Андрей Витренко Источник: BBC
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