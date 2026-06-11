Инфантино прокомментировал недопуск арбитра в США: «Мы не короли мира»

Президент ФИФА Джанни Инфантино накануне старта чемпионата мира 2026 впервые высказался о ситуации с африканским арбитром Омаром Абдулкадиром Артаной, которого не пустили в США.

Судья должен был работать на предстоящем турнире и стать первым рефери из Сомали, который будет судить на ЧМ, однако наличие визы не помогло Омару попасть в США. Его задержали по прибытии и отправили обратно в Турцию.

«Это прискорбно, что произошло с арбитром из Сомали. Снова повторю: мы не контролируем все. Мы стараемся, будем обсуждать, говорить, разбираться. Иногда лучше успокоиться, расслабиться, мы работаем над всем, пытаемся решить все. Иногда же сразу начинать кричать и возмущаться дает противоположный эффект – вместо поиска решения.

Поверьте мне, когда я говорю: мы всегда стараемся находить решения. Но нужно уважать, что мы не короли мира, которые могут управлять правительствами или полицией. Мы – спортивная организация», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира 2026 года станет историческим, поскольку его будут принимать сразу три страны: США, Мексика и Канада. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.