Инфантино прокомментировал недопуск арбитра в США: «Мы не короли мира»
Президент ФИФА снял с себя ответственность за ситуацию с Омаром Абдулкадиром Артаной
Президент ФИФА Джанни Инфантино накануне старта чемпионата мира 2026 впервые высказался о ситуации с африканским арбитром Омаром Абдулкадиром Артаной, которого не пустили в США.
Судья должен был работать на предстоящем турнире и стать первым рефери из Сомали, который будет судить на ЧМ, однако наличие визы не помогло Омару попасть в США. Его задержали по прибытии и отправили обратно в Турцию.
«Это прискорбно, что произошло с арбитром из Сомали. Снова повторю: мы не контролируем все. Мы стараемся, будем обсуждать, говорить, разбираться. Иногда лучше успокоиться, расслабиться, мы работаем над всем, пытаемся решить все. Иногда же сразу начинать кричать и возмущаться дает противоположный эффект – вместо поиска решения.
Поверьте мне, когда я говорю: мы всегда стараемся находить решения. Но нужно уважать, что мы не короли мира, которые могут управлять правительствами или полицией. Мы – спортивная организация», – сказал Инфантино.
Чемпионат мира 2026 года станет историческим, поскольку его будут принимать сразу три страны: США, Мексика и Канада. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
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