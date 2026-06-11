Иран поставил два ультиматума перед ЧМ-2026, угрожая бойкотом

ФИФА получил сообщение от Ирана с двумя ультиматумами накануне старта чемпионата мира 2026.

Иранская сторона пригрозила бойкотом матчей в случае нарушения двух условий: во-первых – отсутствие политических лозунгов на стадионах, во-вторых – признание легальной только официальной государственной символики.

Если на турнире эти требования не будут соблюдены, игроки сборной Ирана будут покидать поле по ходу матчей.

«Мы сообщили ФИФА, что члены сборной покинут поле, как только услышат политические лозунги на стадионах. Если будет нарушен и второй пункт, команда также покинет поле», – заявил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали.

Сборная Ирана планировала отказаться от участия в ЧМ-2026 из-за военного конфликта с США. После серии переговоров Иран прибыл на турнир, перенесший тренировочный лагерь в Мексику.

На турнире азиатская команда сыграет в группе G с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом.