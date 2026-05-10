Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу официально подтвердила участие в чемпионате мира 2026 года, который будут принимать США, Канада и Мексика.

В то же время Федерация футбола Ирана выдвинула организаторам турнира ряд требований по безопасности и соблюдению протокола.

«Мы точно примем участие в чемпионате мира, но хозяева должны учесть наши опасения. Мы выступим на ЧМ, не отказываясь от своих убеждений, культуры и принципов», – заявили в иранской федерации.

Также в сообщении подчеркивается, что никакие внешние факторы не могут лишить Иран права играть на турнире, куда команда квалифицировалась по спортивному принципу.

Президент федерации Мехди Тадж сообщил, что организаторам уже передали десять официальных требований для участия в турнире.