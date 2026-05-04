  4. Иран выдвинул условие для участия в чемпионате мира 2026 года
04 мая 2026, 07:00
сборная Ирана

Иран выдвинул условие для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Министр спорта страны Ахмад Доньямали заявил, что национальная команда согласится выступить на турнире только при гарантиях безопасности игроков в США.

«Если будет обеспечена безопасность игроков сборной Ирана в США, мы поедем на чемпионат мира. Окончательное решение будут принимать правительство и Высший совет национальной безопасности. Возможно, команда и не поедет, но если будет участвовать – должна быть полностью готова», – отметил Доньямали.

Ранее обсуждался вариант переноса матчей иранской сборной в Мексику, однако ФИФА отказалась от этой идеи.

Дмитрий Олийченко Источник: Al Jazeera
