ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Организация отклонила предложение команды Трампа
ФИФА отреагировала на предложение команды Дональда Трампа о замене сборной Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу 2026 года.
По информации BBC, в ФИФА не рассматривают никаких изменений в составе участников турнира. Несмотря на инициативу спецпосланника Паоло Дзамполли, организация не намерена вмешиваться в спортивный принцип отбора.
Таким образом, сборная Ирана, которая уже квалифицировалась на мундиаль, должна принять участие в турнире без изменений.
Напомним, ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, а старт соревнований запланирован на 11 июня.
