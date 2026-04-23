Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
23 апреля 2026, 19:42 |
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026

Организация отклонила предложение команды Трампа

ФИФА отреагировала на предложение команды Дональда Трампа о замене сборной Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу 2026 года.

По информации BBC, в ФИФА не рассматривают никаких изменений в составе участников турнира. Несмотря на инициативу спецпосланника Паоло Дзамполли, организация не намерена вмешиваться в спортивный принцип отбора.

Таким образом, сборная Ирана, которая уже квалифицировалась на мундиаль, должна принять участие в турнире без изменений.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, а старт соревнований запланирован на 11 июня.

По теме:
Дино ДЗОФФ: Италия должна быть на ЧМ-2026, даже если это не спортивно
Италия ответила на предложение США заменить сборную Ирана на ЧМ-2026
В команде Трампа определились со сборной, которая заменит Иран на ЧМ-2026
сборная Италии по футболу сборная Ирана по футболу Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: BBC
Оцените материал
(74)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Футбол | 22 апреля 2026, 22:21 228
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925

Команда из Первой лиги будет бороться за трофей против действующего чемпиона

Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 18:11 9
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины

Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов

Триумф и трагедия Сергея Реброва
Футбол | 23.04.2026, 14:29
Триумф и трагедия Сергея Реброва
Триумф и трагедия Сергея Реброва
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 6 очков от ближайшего преследователя
Футбол | 23.04.2026, 17:31
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 6 очков от ближайшего преследователя
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 6 очков от ближайшего преследователя
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22.04.2026, 22:22
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Трамп уже и богом был, теперь хочет руководить футболом... осталось только освоить профессию гинеколога и регулировать рождаемость в Иране.
Ответить
+4
Посылайте трампа накуй и всё будет ОК!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
і тут рудому магапітеку поводили по губах
Ответить
+1
Популярные новости
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 7
Бокс
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 1
Футбол
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
21.04.2026, 17:24 9
Футбол
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем