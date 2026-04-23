ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026

ФИФА отреагировала на предложение команды Дональда Трампа о замене сборной Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу 2026 года.

По информации BBC, в ФИФА не рассматривают никаких изменений в составе участников турнира. Несмотря на инициативу спецпосланника Паоло Дзамполли, организация не намерена вмешиваться в спортивный принцип отбора.

Таким образом, сборная Ирана, которая уже квалифицировалась на мундиаль, должна принять участие в турнире без изменений.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, а старт соревнований запланирован на 11 июня.