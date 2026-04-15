ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026

ФИФА приняла окончательное решение об участии сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года на фоне напряженной политической ситуации.

Несмотря на просьбы иранской стороны перенести матчи с территории США в Мексику, организация решила не менять место проведения встреч. Таким образом, игры группового этапа пройдут в соответствии с первоначальным календарем – в городах США.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее подтвердил, что иранская команда должна принять участие в турнире и выступит в отведенных ей матчах в соответствии с жеребьевкой.

Отмечается, что перенос матчей в другую страну сочли слишком сложным с логистической точки зрения. В то же время ситуация вокруг участия Ирана остается напряженной из-за политического конфликта в регионе.

В случае возможного снятия сборной Ирана с турнира, ее место может занять другая команда, вероятно из Азии. Среди потенциальных претендентов также упоминают сборную Италии, которая не смогла пройти квалификацию.