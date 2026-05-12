Максим Хлань выбрал сборную, за которую будет играть: Украина или Польша?

Вингер «Гурника» Максим Хлань прокомментировал слухи о возможном изменении спортивного гражданства и потенциальных выступлениях за сборную Польши.

«Я вообще не знаю, откуда появились эти разговоры, но уже не раз говорил: я – украинец и хочу выступать только за Украину. В то же время я очень благодарен Польше, потому что именно здесь получил шанс продолжить футбольную карьеру, которой на тот момент не было у меня дома.

«Я действительно очень благодарен Польше, клубам, людям, всем, кто был рядом и помогал мне. Но я родился в Украине, там родились мои родители, и я люблю свою страну. Именно поэтому хочу быть вместе с ней, особенно в трудные времена, и помогать ей настолько, насколько могу», – отметил Хлань.