Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Максим Хлань выбрал сборную, за которую будет играть: Украина или Польша?
Сборная УКРАИНЫ
Максим Хлань выбрал сборную, за которую будет играть: Украина или Польша?

Футболист отметил, что его цель – играть за «сине-желтых»

УАФ. Максим Хлань

Вингер «Гурника» Максим Хлань прокомментировал слухи о возможном изменении спортивного гражданства и потенциальных выступлениях за сборную Польши.

«Я вообще не знаю, откуда появились эти разговоры, но уже не раз говорил: я – украинец и хочу выступать только за Украину. В то же время я очень благодарен Польше, потому что именно здесь получил шанс продолжить футбольную карьеру, которой на тот момент не было у меня дома.

«Я действительно очень благодарен Польше, клубам, людям, всем, кто был рядом и помогал мне. Но я родился в Украине, там родились мои родители, и я люблю свою страну. Именно поэтому хочу быть вместе с ней, особенно в трудные времена, и помогать ей настолько, насколько могу», – отметил Хлань.

Молодець.Потенцiйна замiна на позицiю Мудрика.. 
