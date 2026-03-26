Польша может натурализовать украинца, который не получил вызов от Реброва
В услугах 23-летнего вингера Максима Хланя заинтересован главный тренер поляков Ян Урбан
Штаб сборной Польши рассматривает возможность натурализации украинского вингера Максима Хланя, который выступает за «Гурник» Забже. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Руди Галетти:
«Максим Хлань находится на радаре сборной Украины, однако еще не получал вызова в первую команду. Теперь новая возможность может кардинально сменить его карьеру.
Тренер сборной Польши Ян Урбан является большим поклонником вингера и внимательно следит за его прогрессом. Этот интерес открыл путь к возможной натурализации 23-летнего футболиста.
Хлань также рассматривает возможность получения польского гражданства, что могло бы позволить ему представлять Польшу в будущем.
Учитывая солидные выступления и растущее международное внимание, украинец теперь стоит перед важным решением, которое может определить следующий шаг в его карьере как на клубном уровне, так и в сборной», – сообщил Галетти.
Хлань перебрался в «Гурник» во время летнего трансферного окна из «Лехии» Гданьск на правах свободного агента. В нынешнем сезоне вингер провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
В активе Максима – семь матчей в составе сборной Украины U-23 (три результативных удара), однако футболист так и не получил шанс от Сергея Реброва проявить себя в футболке национальной команды.
🚨🇵🇱 EXCL | Maksym Khlan - who has never yet been called up to the Ukrainian senior national team - is attracting interest from Poland, with the option of nationality under consideration.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 26, 2026
The 23yo LW is enjoying a solid season with 4 G & 3 A so far
