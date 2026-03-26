  4. Польша может натурализовать украинца, который не получил вызов от Реброва
26 марта 2026, 13:13 | Обновлено 26 марта 2026, 13:14
3493
3

Польша может натурализовать украинца, который не получил вызов от Реброва

В услугах 23-летнего вингера Максима Хланя заинтересован главный тренер поляков Ян Урбан

26 марта 2026, 13:13 | Обновлено 26 марта 2026, 13:14
3493
3 Comments
Польша может натурализовать украинца, который не получил вызов от Реброва
ФК Гурник Забже. Максим Хлань

Штаб сборной Польши рассматривает возможность натурализации украинского вингера Максима Хланя, который выступает за «Гурник» Забже. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Руди Галетти:

«Максим Хлань находится на радаре сборной Украины, однако еще не получал вызова в первую команду. Теперь новая возможность может кардинально сменить его карьеру.

Тренер сборной Польши Ян Урбан является большим поклонником вингера и внимательно следит за его прогрессом. Этот интерес открыл путь к возможной натурализации 23-летнего футболиста.

Хлань также рассматривает возможность получения польского гражданства, что могло бы позволить ему представлять Польшу в будущем.

Учитывая солидные выступления и растущее международное внимание, украинец теперь стоит перед важным решением, которое может определить следующий шаг в его карьере как на клубном уровне, так и в сборной», – сообщил Галетти.

Хлань перебрался в «Гурник» во время летнего трансферного окна из «Лехии» Гданьск на правах свободного агента. В нынешнем сезоне вингер провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

В активе Максима – семь матчей в составе сборной Украины U-23 (три результативных удара), однако футболист так и не получил шанс от Сергея Реброва проявить себя в футболке национальной команды.

По теме:
Игорь ЖАБЧЕНКО: «В старте на шведов могут выйти сразу три игрока Полесья»
Украинский тренер: «Ярмоленко? Это будет мешать сборной Украины»
Экс-игрок сборной объяснил, почему делает ставку на победу Украины
Николай Тытюк Источник: Руди Галетти
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава

Накануне матча Украина – Швеция анализируем список наставника «тре крунур» Поттера

Турция – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Турция – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Турция – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 26 марта в 19:00 по Киеву

Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Комментарии 3
Nikos
Потрапив в немилість до реальних властелинів українського футболу. Просрали вже все що можливо. І ЧС просруть.
ViAn
раніше 2029 року Хлань грати за Польщу не зможе. До можливої натуралізації дуже далеко. 3 роки.
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
