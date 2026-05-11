  4. Камбэк с 0:2 не помог. Болонья с голом-шедевром Роу победила Наполи
11.05.2026 21:45 – FT 2 : 3
11 мая 2026, 23:48 | Обновлено 11 мая 2026, 23:55
Камбэк с 0:2 не помог. Болонья с голом-шедевром Роу победила Наполи

В понедельник, 11 мая, в рамках 36-го тура Серии А состоялся матч между «Наполи» и «Болоньей».

Игра прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счетом 2:3.

Уже на 9-й минуте счет в матче мощным ударом в дальний угол открыл Бернардески, выведя гостей вперед. На 34-й минуте Орсолини реализовал пенальти и удвоил преимущество «Болоньи».

Сократить отставание «Наполи» сумел в компенсированное к первому тайму время усилиями Ди Лоренцо, который с острого угла точно пробил в ближнюю девятку. А на 48-й минуте Сантос ударом с линии штрафной прошил голкипера соперника и сравнял счет.

Последнее слово в матче осталось за «Болоньей». На первой добавленной минуте ко второму тайму Роу отметился голом ударом через себя и принес сенсационную победу своей команде.

После этого поражения «Наполи» остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 70 очков. «Болонья» с 52 баллами в активе занимает восьмую строчку.

Серия А. 36-й тур, 11 мая

Наполи – Болонья – 2:3

Голы: Ди Лоренцо, 45+2, Сантос, 48 – Бернардески, 9, Орсолини, 34 (пен), Роу, 90+1

