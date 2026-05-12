11.05.2026 21:45 – FT 2 : 3
12 мая 2026, 07:52 |
КОНТЕ: «Иногда дьявол вмешивается. Развязка, которой мы не заслуживали»

Тренер «Наполи» – о проигранном матче против «Болоньи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча с «Болоньей» в 36-м туре Серии А. Неаполитанцы отыгрались со счета 0:2, однако удержать ничейный результат не смогли – 2:3.

«Когда идешь в прессинг, нужно действовать агрессивнее, и в этом аспекте мы могли быть жестче. То, что мы снова оказались при счете 0:2, уже случалось раньше, так что это не случайность. Нам нужно лучше начинать матчи.

Потом мы вернулись в игру, пытались победить, добавили энергии, но есть матчи, которые, если не можешь выиграть, то хотя бы не должен проигрывать. В концовке случилась обидная развязка, которой, думаю, мы не заслуживали.

Теперь нужно восстановить силы – впереди ещё два матча, и мы должны завоевать путёвку в Лигу чемпионов. Игра была хорошей, ребята хотели закрыть этот вопрос.

Я не разочарован игрой. Ребята хотели всё решить досрочно, но иногда дьявол вмешивается.

Хойлунд – единственный нападающий, который есть в нашем распоряжении. Думаю, ему даже стоило бы дать возможность отдохнуть, но у него много энергии, он молод и обладает отличными качествами и большим потенциалом для прогресса.

Алиссон прибавляет от матча к матчу. Мы стараемся использовать его в соответствии с его сильными сторонами. Он пришел из «Спортинга» и раньше никогда не играл в стартовом составе. Благодаря работе он прогрессировал невероятными темпами. Но когда соперники начинают лучше тебя изучать, все становится немного сложнее», – заявил тренер.

Андрей Витренко Источник: Sky Sport Italia
