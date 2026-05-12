  4. Наполи – Болонья – 2:3. Развязка на 90+1. Видео голов и обзор матча
Наполи
11.05.2026 21:45 – FT 2 : 3
Болонья
12 мая 2026, 02:56
В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура Серии А между «Наполи» и «Болоньей».

Игра прошла на стадионе Диего Армандо Марадона и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Решающий гол был забит на 90+1-й минуте, когда отличился вингер Джонатан Роу.

Серия А. 36-й тур, 11 мая
Наполи – Болонья – 2:3
Голы: Ди Лоренцо, 45+2, Сантос, 48 – Бернардески, 9, Орсолини, 34 (пен.), Роу, 90+1

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 36 27 4 5 85 - 31 17.05.26 19:00 Интер Милан - Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан 85
2 Наполи 36 21 7 8 54 - 36 17.05.26 19:00 Пиза - Наполи11.05.26 Наполи 2:3 Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио12.04.26 Парма 1:1 Наполи 70
3 Ювентус 36 19 11 6 59 - 30 17.05.26 19:00 Ювентус - Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус 68
4 Милан 36 19 10 7 50 - 32 17.05.26 19:00 Дженоа - Милан10.05.26 Милан 2:3 Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Милан 0:3 Удинезе 67
5 Рома 36 21 4 11 55 - 31 17.05.26 19:00 Рома - Лацио10.05.26 Парма 2:3 Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта10.04.26 Рома 3:0 Пиза 67
6 Комо 36 18 11 7 60 - 28 17.05.26 19:00 Комо - Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан 65
7 Аталанта 36 15 13 8 50 - 34 17.05.26 19:00 Аталанта - Болонья10.05.26 Милан 2:3 Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта18.04.26 Рома 1:1 Аталанта11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус 58
8 Болонья 36 15 7 14 45 - 43 17.05.26 19:00 Аталанта - Болонья11.05.26 Наполи 2:3 Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья12.04.26 Болонья 2:0 Лечче 52
9 Лацио 36 13 12 11 39 - 37 17.05.26 19:00 Рома - Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио 51
10 Удинезе 36 14 8 14 45 - 46 17.05.26 19:00 Удинезе - Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Удинезе 0:1 Парма11.04.26 Милан 0:3 Удинезе 50
11 Сассуоло 36 14 7 15 44 - 46 17.05.26 19:00 Сассуоло - Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло 49
12 Торино 36 12 8 16 41 - 59 17.05.26 19:00 Кальяри - Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона 44
13 Парма 36 10 12 14 27 - 45 17.05.26 19:00 Комо - Парма10.05.26 Парма 2:3 Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма12.04.26 Парма 1:1 Наполи 42
14 Дженоа 36 10 11 15 40 - 48 17.05.26 19:00 Дженоа - Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло 41
15 Фиорентина 36 8 14 14 38 - 49 17.05.26 19:00 Ювентус - Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио 38
16 Кальяри 36 9 10 17 36 - 51 17.05.26 19:00 Кальяри - Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе 37
17 Лечче 36 8 8 20 24 - 48 17.05.26 19:00 Сассуоло - Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина12.04.26 Болонья 2:0 Лечче 32
18 Кремонезе 36 7 10 19 30 - 53 17.05.26 19:00 Удинезе - Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе 31
19 Эллас Верона 36 3 11 22 24 - 58 17.05.26 19:00 Интер Милан - Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона 20
20 Пиза 36 2 12 22 25 - 66 17.05.26 19:00 Пиза - Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа10.04.26 Рома 3:0 Пиза 18
Полная таблица

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Роу (Болонья).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантос (Наполи), асcист Расмус Хёйлунн.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бернардески (Болонья), асcист Хуан Миранда.
