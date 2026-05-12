Наполи – Болонья – 2:3. Развязка на 90+1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Серии А
В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура Серии А между «Наполи» и «Болоньей».
Игра прошла на стадионе Диего Армандо Марадона и завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Решающий гол был забит на 90+1-й минуте, когда отличился вингер Джонатан Роу.
Серия А. 36-й тур, 11 мая
Наполи – Болонья – 2:3
Голы: Ди Лоренцо, 45+2, Сантос, 48 – Бернардески, 9, Орсолини, 34 (пен.), Роу, 90+1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|36
|27
|4
|5
|85 - 31
|17.05.26 19:00 Интер Милан - Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан
|85
|2
|Наполи
|36
|21
|7
|8
|54 - 36
|17.05.26 19:00 Пиза - Наполи11.05.26 Наполи 2:3 Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио12.04.26 Парма 1:1 Наполи
|70
|3
|Ювентус
|36
|19
|11
|6
|59 - 30
|17.05.26 19:00 Ювентус - Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус
|68
|4
|Милан
|36
|19
|10
|7
|50 - 32
|17.05.26 19:00 Дженоа - Милан10.05.26 Милан 2:3 Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Милан 0:3 Удинезе
|67
|5
|Рома
|36
|21
|4
|11
|55 - 31
|17.05.26 19:00 Рома - Лацио10.05.26 Парма 2:3 Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта10.04.26 Рома 3:0 Пиза
|67
|6
|Комо
|36
|18
|11
|7
|60 - 28
|17.05.26 19:00 Комо - Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан
|65
|7
|Аталанта
|36
|15
|13
|8
|50 - 34
|17.05.26 19:00 Аталанта - Болонья10.05.26 Милан 2:3 Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта18.04.26 Рома 1:1 Аталанта11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус
|58
|8
|Болонья
|36
|15
|7
|14
|45 - 43
|17.05.26 19:00 Аталанта - Болонья11.05.26 Наполи 2:3 Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья12.04.26 Болонья 2:0 Лечче
|52
|9
|Лацио
|36
|13
|12
|11
|39 - 37
|17.05.26 19:00 Рома - Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио
|51
|10
|Удинезе
|36
|14
|8
|14
|45 - 46
|17.05.26 19:00 Удинезе - Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Удинезе 0:1 Парма11.04.26 Милан 0:3 Удинезе
|50
|11
|Сассуоло
|36
|14
|7
|15
|44 - 46
|17.05.26 19:00 Сассуоло - Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло
|49
|12
|Торино
|36
|12
|8
|16
|41 - 59
|17.05.26 19:00 Кальяри - Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона
|44
|13
|Парма
|36
|10
|12
|14
|27 - 45
|17.05.26 19:00 Комо - Парма10.05.26 Парма 2:3 Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма12.04.26 Парма 1:1 Наполи
|42
|14
|Дженоа
|36
|10
|11
|15
|40 - 48
|17.05.26 19:00 Дженоа - Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло
|41
|15
|Фиорентина
|36
|8
|14
|14
|38 - 49
|17.05.26 19:00 Ювентус - Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио
|38
|16
|Кальяри
|36
|9
|10
|17
|36 - 51
|17.05.26 19:00 Кальяри - Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе
|37
|17
|Лечче
|36
|8
|8
|20
|24 - 48
|17.05.26 19:00 Сассуоло - Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина12.04.26 Болонья 2:0 Лечче
|32
|18
|Кремонезе
|36
|7
|10
|19
|30 - 53
|17.05.26 19:00 Удинезе - Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе
|31
|19
|Эллас Верона
|36
|3
|11
|22
|24 - 58
|17.05.26 19:00 Интер Милан - Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона
|20
|20
|Пиза
|36
|2
|12
|22
|25 - 66
|17.05.26 19:00 Пиза - Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа10.04.26 Рома 3:0 Пиза
|18
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Роу (Болонья).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантос (Наполи), асcист Расмус Хёйлунн.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бернардески (Болонья), асcист Хуан Миранда.
