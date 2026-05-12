В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура Серии А между «Наполи» и «Болоньей».

Игра прошла на стадионе Диего Армандо Марадона и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Решающий гол был забит на 90+1-й минуте, когда отличился вингер Джонатан Роу.

Серия А. 36-й тур, 11 мая

Наполи – Болонья – 2:3

Голы: Ди Лоренцо, 45+2, Сантос, 48 – Бернардески, 9, Орсолини, 34 (пен.), Роу, 90+1

