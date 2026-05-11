Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперкубок Италии переезжает в другую страну
Италия
11 мая 2026, 22:55 |
300
0

Суперкубок Италии переезжает в другую страну

У организаторов появилась проблема с выбором места проведения

11 мая 2026, 22:55 |
300
0
Суперкубок Италии переезжает в другую страну
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Президент Серии А Луиджи Де Сиерво подтвердил, что Суперкубок Италии не будет проводиться в Саудовской Аравии в сезоне 2026/27. В Италии решили не использовать пункт контракта о продолжении сотрудничества с аравийцами, поэтому турнир будет проводиться в другом месте.

«Это сложный вопрос, у нас есть несколько контрактов, и мы можем сказать, что турнир не будет проводиться в Саудовской Аравии», – сказал Де Сиерво в эфире радиостанции GR Parlamento Radio RAI. «Есть вариант провести турнир в Соединенных Штатах и еще одна международная идея, а также проведение Суперкубка в течение года в Италии».

В последнее время турнир проводят между двумя лучшими командами Серии А и финалистами Кубка Италии. На этот раз организаторам придется что-то придумать, ведь «Интер» выиграл чемпионат и попал в решающий матч за Кубок.

По теме:
Готов пойти на снижение зарплаты. Дибала хочет остаться в Роме
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграл 25 минут. Фиорентина расторгла контракт с защитником
ФОТО. Футбольная ведущая взорвала сеть горячим снимком после тренировки
Суперкубок Италии по футболу Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11 мая 2026, 09:54 6
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму

Каталонцы проявляют интерес к Элиасу

Серхио Рамос близок к приобретению клуба Ла Лиги
Футбол | 11 мая 2026, 23:23 0
Серхио Рамос близок к приобретению клуба Ла Лиги
Серхио Рамос близок к приобретению клуба Ла Лиги

У «Севильи» уже скоро может появиться новый владелец

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Хоккей | 11.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Любимец Турана. Шахтер может обменять Элиаса на нападающего Галатасарая
Футбол | 11.05.2026, 15:45
Любимец Турана. Шахтер может обменять Элиаса на нападающего Галатасарая
Любимец Турана. Шахтер может обменять Элиаса на нападающего Галатасарая
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 11.05.2026, 18:05
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 28
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 2
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 92
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем