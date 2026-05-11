Суперкубок Италии переезжает в другую страну

Президент Серии А Луиджи Де Сиерво подтвердил, что Суперкубок Италии не будет проводиться в Саудовской Аравии в сезоне 2026/27. В Италии решили не использовать пункт контракта о продолжении сотрудничества с аравийцами, поэтому турнир будет проводиться в другом месте.

«Это сложный вопрос, у нас есть несколько контрактов, и мы можем сказать, что турнир не будет проводиться в Саудовской Аравии», – сказал Де Сиерво в эфире радиостанции GR Parlamento Radio RAI. «Есть вариант провести турнир в Соединенных Штатах и еще одна международная идея, а также проведение Суперкубка в течение года в Италии».

В последнее время турнир проводят между двумя лучшими командами Серии А и финалистами Кубка Италии. На этот раз организаторам придется что-то придумать, ведь «Интер» выиграл чемпионат и попал в решающий матч за Кубок.