Плишкова – Рыбакина. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая в последнем матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) сыграют Каролина Плишкова (Чехия, WTA 130) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2).

Поединок начнется пятым запуском на Campo Centrale после игры Тиранте – Коболли. Ориентировочное время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 4:0 в пользу Рыбакиной.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется против украинки Элины Свитолиной.

