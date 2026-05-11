Известно, попал ли Неймар в расширенный список сборной Бразилии на ЧМ

11 мая 2026, 19:57 | Обновлено 11 мая 2026, 20:01
Звездный футболист сохраняет шансы на поездку в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Неймар вошел в предварительную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, звезду «Сантоса» включили в расширенный список из 55 игроков, который сформировал главный тренер национальной команды Карло Анчелотти.

Окончательное решение об участии Неймара на чемпионате мира или его исключении из состава будет принято на следующей неделе.

В текущем сезоне 34-летний атакующий игрок провел 13 матчей за «Сантос», в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

В последний раз Неймар играл за сборную Бразилии в 2023 году в квалификации к чемпионату мира 2026. Всего на его счету 128 матчей, 79 голов и 59 ассистов в составе национальной команды.

Иван Чирко Источник: Фабрицио Романо
