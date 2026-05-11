Элина Свитолина – Никола Бартункова. Четвертьфинал Рима ждет. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
11 мая украинка Элина Свитолина переиграла Николу Бартункову в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме, Италия.
Свитолина одержала победу со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 20 минут. Элина провела первое очное противостояние против Бартунковой.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Далее Свитолина поборется либо против Каролины Плишковой, либо против Елены Рыбакиной.
🏆 WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Никола Бартункова (Чехия) [LL] – 6:2, 6:3
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Половина клубов из 36 мест в этапе лиги уже известны