Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Отметил бы достаточно солидную работу рефери»
Первая лига
Чернигов
09.05.2026 12:00 – FT 2 : 2
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 мая 2026, 17:56 | Обновлено 11 мая 2026, 17:57
245
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Отметил бы достаточно солидную работу рефери»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал результат матча с ФК «Чернигов»

11 мая 2026, 17:56 | Обновлено 11 мая 2026, 17:57
245
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Отметил бы достаточно солидную работу рефери»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

В матче 27-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» и «Черноморец» сыграли вничью 2:2. Итог матча подвел наставник одесского клуба Роман Григорчук.

– Довольно напряженный матч для вашей команды. По вашему мнению, счет по игре?

– Все могло быть по-разному. Я уверен, что если просчитать цифры и те составляющие, из которых состоит результат, то мы были гораздо ближе к победе, чем соперник. Но здесь я хотел бы обязательно отметить солидную игру нашего соперника. То, что я видел на поле в исполнении Чернигова, это было довольно сильно.

– Не часто приходится играть на искусственном покрытии. Сыграл ли фактор поля в сегодняшней игре?

– До игры были размышления об этом. Потом на разминке я следил, как все происходит, как ребята работают с мячом и есть ли разница. Смена такая резкая, мы даже не проводили предыгровое занятие на искусственном газоне. Конечно, это влияет, но в целом я бы хотел о своей команде сказать только хорошие слова. Что и этот фактор они преодолели очень и очень солидно, показав достаточно сильный футбол.

– Противоречивый момент с пенальти в конце матча. Как вы можете прокомментировать его? Ведь ваш коллега Валерий Черный был очень недоволен после этого эпизода и даже получил красную карточку.

– Я никак не могу комментировать действия тренера. Я с уважением отношусь к каждому тренеру, каждой команде. Я ни в коем случае не могу реагировать на какое-либо поведение, как, например, там вела себя скамейка запасных. Мне это, в принципе, не понравилось, и я не вижу повода, чтобы было столько шума. Считаю, что работа рефери была достаточно солидной. Если брать тот момент, как вы сказали, то были и в другую сторону подобные моменты. Так почему мы говорим только про этот момент, а не про два тех, которых были в другую сторону? Я считаю, что на поле был футбол качественный. Я считаю, судья вел себя, ну так бы, не «дергаясь» в какие-то стороны. Он судил все, что было на поле. Я бы наоборот заметил достаточно солидную работу рефери.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Чернигов).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Черноморец).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Романченко (Чернигов).
По теме:
«Если бы не они, клуба бы не было». В Шахтере выступили с прямым заявлением
Стало известно, кто будет тренировать Ниву вместо Дулуба
Воспитанник Динамо перейдет в состав чемпиона Первой лиги
Чернигов чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Роман Григорчук пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Футбол | 10 мая 2026, 19:25 2
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил

Спортивный директор «горняков» выступил с заявлением после победы над «Полтавой»

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11 мая 2026, 09:54 6
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму

Каталонцы проявляют интерес к Элиасу

Александр Усик снова допустил ошибку
Бокс | 11.05.2026, 08:52
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 11.05.2026, 17:05
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Футбол | 11.05.2026, 11:27
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 3
Футбол
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 2
Футбол
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 27
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
10.05.2026, 14:23 3
Теннис
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32 1
Бокс
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем