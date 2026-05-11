Роман ГРИГОРЧУК: «Отметил бы достаточно солидную работу рефери»

В матче 27-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» и «Черноморец» сыграли вничью 2:2. Итог матча подвел наставник одесского клуба Роман Григорчук.

– Довольно напряженный матч для вашей команды. По вашему мнению, счет по игре?

– Все могло быть по-разному. Я уверен, что если просчитать цифры и те составляющие, из которых состоит результат, то мы были гораздо ближе к победе, чем соперник. Но здесь я хотел бы обязательно отметить солидную игру нашего соперника. То, что я видел на поле в исполнении Чернигова, это было довольно сильно.

– Не часто приходится играть на искусственном покрытии. Сыграл ли фактор поля в сегодняшней игре?

– До игры были размышления об этом. Потом на разминке я следил, как все происходит, как ребята работают с мячом и есть ли разница. Смена такая резкая, мы даже не проводили предыгровое занятие на искусственном газоне. Конечно, это влияет, но в целом я бы хотел о своей команде сказать только хорошие слова. Что и этот фактор они преодолели очень и очень солидно, показав достаточно сильный футбол.

– Противоречивый момент с пенальти в конце матча. Как вы можете прокомментировать его? Ведь ваш коллега Валерий Черный был очень недоволен после этого эпизода и даже получил красную карточку.

– Я никак не могу комментировать действия тренера. Я с уважением отношусь к каждому тренеру, каждой команде. Я ни в коем случае не могу реагировать на какое-либо поведение, как, например, там вела себя скамейка запасных. Мне это, в принципе, не понравилось, и я не вижу повода, чтобы было столько шума. Считаю, что работа рефери была достаточно солидной. Если брать тот момент, как вы сказали, то были и в другую сторону подобные моменты. Так почему мы говорим только про этот момент, а не про два тех, которых были в другую сторону? Я считаю, что на поле был футбол качественный. Я считаю, судья вел себя, ну так бы, не «дергаясь» в какие-то стороны. Он судил все, что было на поле. Я бы наоборот заметил достаточно солидную работу рефери.