  4. Черноморец потерял очки в матче с финалистом Кубка Украины
Украина. Первая лига
09 мая 2026, 14:15 | Обновлено 09 мая 2026, 14:30
Черноморец потерял очки в матче с финалистом Кубка Украины

ФК Чернигов

Состоялся матч Первой лиги между финалистом Кубка Украины Черниговом и Черноморцем, который претендует на возвращение в УПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Чернигов набирает 30 очков и поднимается на 10-е место, а одесская команда с 58 пунктами идет второй, опережая Левый Берег на два очка.

Первая лига. 27-й тур

Чернигов – Черноморец 2:2
Голы: Романченко, 14, Безбородько, 46 – Хома, 31, Ермаков, 76

Турнирная таблица

йопрст...
пид...с судейка за игру рукой не дал пеналь!
"А весной линяют всякие звери,
не линяет солнечный зайчик."
Но Черноморец - не солнечный зайчик,
полинял судейке столько сколько нужно...
- - - - -
Всегда писал, что Черноморец должен играть в УПЛ. 
Это нужно городу, его болельщикам.
но сегодня был беспредел...
Еще один подлый поступок монзулихинской судейки - в компенсированное время не ставится 1000 (!) процентный пеналь в ворота мухоморца!
просьба к ЧО уберите ГРИ осталось 3 игры --он угробит команду своей тупостью--с каждой игрой всё хуже и хуже не может определится составом --заменами  он не нужен ЧО 
