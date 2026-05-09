Черноморец потерял очки в матче с финалистом Кубка Украины

Состоялся матч Первой лиги между финалистом Кубка Украины Черниговом и Черноморцем, который претендует на возвращение в УПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Чернигов набирает 30 очков и поднимается на 10-е место, а одесская команда с 58 пунктами идет второй, опережая Левый Берег на два очка.

Первая лига. 27-й тур

Чернигов – Черноморец 2:2

Голы: Романченко, 14, Безбородько, 46 – Хома, 31, Ермаков, 76

Турнирная таблица