В субботу, 9 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Чернигов

Текущий сезон для новичка чемпионата складывается неплохо. После 25 туров Первой лиги Украины на балансе «Черниговая» есть 29 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 10-й строчке турнирной таблицы. Хотя расстояние от зоны переходных игр невелико – всего 2 балла, но от мест окончательного выбывания «тигры» оторвались уже на 11 очков.

Однако настоящее достижение команды произошло в Кубке Украины - там «Чернигов» прошел «Атлет», «Кривбасс», «Лесное», «Феникс-Мариуполь» и «Металлист 1925», благодаря чему квалифицировался в финал турнира. Там «тигров» ждет поединок против киевского «Динамо».

Черноморец

Вполне удовлетворительные результаты показывает «Черноморец» в текущем сезоне. За 26 игр Первой лиги коллективу удалось завоевать 57 баллов, благодаря которым он находится на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Буковины» уже недостижимо, а «Левый Берег» с 3-го места отстал всего на 1 балл (хотя у одесситов есть игра в запасе).

В Кубке Украины «Черноморец» совсем не удивил. Коллетив покинул турнир на стадии 1/32 финала, проиграв тишковскому «Агротеху» в серии пенальти.

Личные встречи

В новой истории клубы противостояли друг другу всего один раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда минимальную победу одержал «Черноморец».

Интересные факты

В 4/5 предыдущих матчах «Чернигова» было забито меньше 2.5 гола.

«Черноморец» пропустил 17 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – лучший результат среди всех команд.

«Черноморец» победил в 5/6 предыдущих матчах.

