  4. Четвертая ракетка Коко Гауфф отыграла матчбол и прошла в четвертьфинал Рима
11 мая 2026, 16:43 | Обновлено 11 мая 2026, 17:02
Четвертая ракетка Коко Гауфф отыграла матчбол и прошла в четвертьфинал Рима

Американка в трех сетах одолела Иву Йович в поединке четвертого раунда тысячника в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертом раунде американка в трех сетах переиграла Иву Йович (США, WTA 17) за 2 часа и 46 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Ива Йович (США) [16] – 5:7, 7:5, 6:2

Во второй партии Коко уступала 3:5 и отыграла матчбол на приеме в девятом гейме, а затем сумела оформить камбек и довести поединок до победы.

Это было первое очное противостояние Гауфф и Йович.

Коко в столице Италии также уже успела пройти Терезу Валентову и Солану Сиерру. Ее следующей оппоненткой будет либо Мирра Андреева, либо Элизе Мертенс.

Гауфф проведет третий четвертьфинал в 2026 году и 24-й в карьере. В этом году она играла на этой стадии на тысячниках в Дубае и Майами.

Даниил Агарков
Комментарии 0
